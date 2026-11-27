Junto a su mamá, Eli, participan de exposiciones y eventos de anime en Santiago del Estero. En diálogo con Diario Panorama, compartieron su pasión y dejaron un mensaje para las familias.

Hoy 20:11

El mundo del cosplay sigue sumando aficionados en Santiago del Estero. Esta vez, los protagonistas son Giuli y Lian, dos hermanitos que encontraron en la interpretación de sus personajes favoritos una manera de expresar su creatividad, divertirse y compartir momentos en familia.

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La iniciativa comenzó a partir de su interés por las series y los contenidos que miraban en YouTube. Fue Giuli quien se animó a proponerle a su mamá la posibilidad de realizar sus propios trajes y comenzar a participar de este universo.

Para Eli, su mamá, acompañarlos significó también descubrir un mundo nuevo. Según contó, el cosplay se convirtió en un espacio donde puede compartir con sus hijos, ayudarlos a crear y acompañarlos a las distintas exposiciones y encuentros que se realizan en la provincia.

En diálogo con Diario Panorama, destacó el crecimiento de estas actividades en Santiago del Estero y la importancia de que los chicos tengan espacios donde desarrollar sus intereses, conocer a otras personas y disfrutar de sus personajes favoritos.

Además, dejó un mensaje para otros padres que quizás todavía no comprenden o acompañan estas aficiones: “Yo les diría que los acompañen, que los apoyen. Así como nosotros en nuestro tiempo hemos tenido nuestro lugar, hoy les toca a ellos”.

Finalmente, remarcó que estos encuentros también representan una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y compartir experiencias diferentes. “Es capaz que es un momento también como padres para acercarnos con ellos, compartir algo, escaparnos de la realidad y de la cotidianidad de todos los días. Tratar de acompañarlos y disfrutar juntos con ellos. Es algo muy lindo”, expresó.

Para Giuli y Lian, el cosplay es mucho más que ponerse un traje: es un espacio para imaginar, crear y disfrutar de una pasión que también logró unirlos aún más con su familia.