El Jardín de Infantes Municipal Nº 15 “ María Isabel Rodríguez de Páez” participó en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología Fase 6 realizada en la localidad de Villa Giardino Córdoba, en donde fue reconocido por el proyecto “Misión Río Dulce: ¡Alerta Bot al rescate!”.

Hoy 20:11

El trabajo se planificó con el propósito de desarrollar un prototipo de monitoreo hídrico diseñado por niños de 5 años, con el doble objetivo de introducirlos al pensamiento computacional y fomentar la cultura de la prevención ante las crecidas del Río Dulce en el barrio 8 de Abril, donde se encuentra inserto el jardín.

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A través de la experiencia educativa, los niños tuvieron la oportunidad buscar soluciones, de conceptualizar las funciones, señales y componentes del robot. A la vez que mediante dibujos técnicos y bocetos lograron armar el prototipo. De esta manera, el proyecto propone misiones reales de cuidado ambiental, como identificar zonas críticas y reconocer puntos seguros.

El proyecto fue seleccionado en la Feria provincial para representar al nivel inicial de Santiago del Estero, logrando en la instancia Nacional destacarse en la modalidad STEAM.