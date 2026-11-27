El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, encabezó la ceremonia de juramento de los profesionales que estarán al frente de registros en ambas ciudades. Desde el Colegio Notarial destacaron la importancia de los concursos y la formación profesional.

Hoy 20:01

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray, encabezó la ceremonia de juramento y puesta en posesión de sus cargos de tres nuevos titulares de Registros Notariales, quienes desempeñarán sus funciones en las ciudades de Santiago del Estero y Añatuya.

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El acto se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Notarial de Santiago del Estero, con la presencia de autoridades judiciales, provinciales y representantes de instituciones vinculadas con la actividad notarial.

Durante la ceremonia, López Alzogaray tomó juramento a la escribana Luciana Giannina Mayuli, quien fue designada titular del Registro Notarial N° 6, con asiento en la ciudad de Añatuya.

Posteriormente, prestaron juramento el escribano Gustavo Aníbal Curet, designado titular del Registro Notarial N° 50, y la escribana María Virginia Viaña, quien asumió la titularidad del Registro Notarial N° 51. Ambos registros tienen asiento en la ciudad Capital.

Destacaron la importancia de los concursos para acceder a la función notarial

Al finalizar la ceremonia, el presidente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, Pablo Degano Ábalos, felicitó a los nuevos titulares y resaltó la importancia del proceso de selección mediante concursos.

"La toma de juramento de los tres colegas tiene una significación particular, porque es el resultado del proceso de concurso que hemos impulsado con mucha convicción", expresó.

En ese sentido, destacó que este mecanismo refleja el modelo de actividad notarial que busca fortalecer la institución, basado en la participación, el compromiso profesional y la capacitación permanente.

"Refleja la visión del notariado que queremos construir: participativo, comprometido con sus instituciones, que valore la capacitación permanente y que encuentre en el conocimiento y en el mérito, pilares fundamentales para el acceso a la función notarial", sostuvo.

Participación de autoridades judiciales y provinciales

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill; la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Alejandra Soria Vidolsola; y el director del Registro de la Propiedad del Inmueble, Julio Velarde.

escribanos asumieron

También participó la escribana Karina Salierno, en representación de la Universidad Notarial Argentina, junto con familiares de los profesionales e invitados especiales.

Desde el ámbito notarial destacaron que la función de los escribanos públicos resulta fundamental para brindar seguridad jurídica y contribuir a la paz social, debido a su responsabilidad de dar fe pública a los actos que intervienen.

Con esta ceremonia, tres profesionales asumieron formalmente la titularidad de sus respectivos Registros Notariales, tras completar el proceso de concurso correspondiente.