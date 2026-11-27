El intendente de la Capital encabezó la entrega de más de 290 rompevientos para personal sanitario y más de 70 conjuntos de trabajo para empleados de la Cocina Central. La medida también alcanzó al cuerpo de notificadores municipales.

Hoy 20:15

El intendente de Santiago del Estero, Mario Benavente, encabezó la entrega de uniformes, indumentaria y equipamiento de trabajo destinados al personal de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la Cocina Central y el cuerpo de Notificadores municipales.

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La iniciativa tuvo como objetivo brindar a los empleados los elementos necesarios para desarrollar sus tareas cotidianas en mejores condiciones de higiene, seguridad y comodidad, fortaleciendo los servicios que se prestan a los vecinos de la ciudad.

En esta oportunidad, el personal sanitario recibió más de 290 rompevientos e insumos destinados a la atención primaria de la salud, mientras que los trabajadores de la Cocina Central fueron beneficiados con más de 70 conjuntos de grafa, botines, delantales de PVC, camperas impermeables y rompevientos.

Los elementos entregados al área de Salud estarán destinados a acompañar las tareas de atención y asistencia que se realizan diariamente en los diferentes barrios de la Capital.

Por su parte, la indumentaria y el equipamiento de la Cocina Central contribuirán a mejorar las condiciones de trabajo del personal encargado de la elaboración y preparación de alimentos para los comedores municipales, de acuerdo con las normas de higiene y seguridad alimentaria.

Benavente destacó el trabajo de los empleados municipales

Durante la ceremonia, el jefe comunal resaltó la importancia de acompañar a los trabajadores que cumplen funciones esenciales para la comunidad.

"La entrega de estos elementos constituye una forma de acompañar a los trabajadores y reconocer su compromiso con el bienestar integral, la salubridad y la seguridad alimentaria de la comunidad", expresó Benavente.

Asimismo, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la articulación entre el municipio y los organismos provinciales para mejorar la atención a las familias.

"Las acciones que llevan adelante en el territorio son esenciales para los vecinos, por lo que seguiremos fortaleciendo la coordinación con el Ministerio de Salud y demás organismos provinciales para optimizar los servicios que se prestan a las familias", afirmó.

Los trabajadores valoraron la entrega de equipamiento

En representación de los agentes sanitarios, la coordinadora del CIC Campo Contreras, Mariana Paz, destacó que contar con indumentaria adecuada permite desarrollar las tareas en mejores condiciones.

"Contar con los elementos adecuados nos permite trabajar con mayor comodidad, seguridad y sentido de pertenencia, fortaleciendo nuestro compromiso con la responsabilidad de cuidar y atender la salud de los vecinos", manifestó.

Por su parte, la directora de Niñez y Adolescencia, Lourdes Frías, habló en representación de los empleados de la Cocina Central y valoró "el reconocimiento al enorme compromiso de los empleados, cuya labor diaria contribuye al bienestar de quienes más lo necesitan".

Participaron autoridades municipales y representantes gremiales

Del acto también participaron el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Gobierno, Nicolás Montenegro; el subsecretario de Salud, Mauro Kalinski; y el director de Salud, Antonio Palomo.

Asimismo, estuvo presente el secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), José Alzogaray.

Desde la Municipalidad destacaron que estas acciones buscan fortalecer las condiciones laborales del personal y contribuir a la prestación de los servicios municipales, especialmente en las áreas vinculadas con la salud y la asistencia alimentaria.