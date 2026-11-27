Acompañaron al intendente Benavente, el secretario de Legal y Técnica, Daniel Kobylanski, y el Arq. Rodolfo Legname.

Hoy 20:06

El intendente, Ing. Mario Benavente, mantuvo una reunión protocolar con las escritoras Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, reconocidas por su destacada labor de investigación y difusión de la vida y obra de Mama Antula, así como de otras figuras relevantes de la historia religiosa y social del país.

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El encuentro fue una oportunidad para intercambiar experiencias y poner en valor la importancia de la investigación, la preservación de la memoria histórica y la difusión del patrimonio cultural y espiritual argentino.

Durante la reunión, el jefe comunal destacó el valioso aporte de ambas escritoras a la recuperación y divulgación de figuras trascendentales de nuestra historia. Asimismo, resaltó la importancia de promover espacios de encuentro que fortalezcan el diálogo entre las instituciones, la cultura y el conocimiento.