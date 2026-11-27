l periodista y presidente de APTRA sufrió una descompensación cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza. Debía participar de la entrega de los premios Martín Fierro Latino durante este fin de semana.

Hoy 20:21

El periodista Luis Ventura fue internado de urgencia este viernes en el Sanatorio La Trinidad, luego de sufrir una descompensación mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde tenía previsto viajar a Miami.

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El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) debía participar este fin de semana de la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro Latino, pero un problema de salud lo obligó a interrumpir sus planes.

La noticia fue confirmada por el periodista Nicolás Peralta, integrante de APTRA, quien brindó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la descompensación.

Ventura había cumplido con sus compromisos laborales en Radio del Plata y, tras finalizar su programa, fue acompañado por su socio rumbo al aeropuerto. Durante el trayecto comenzó a sentirse mal y debió recibir asistencia médica.

Según explicó Peralta, el conductor sufrió un pico de presión arterial en medio de un cuadro de agotamiento y estrés que arrastraba desde hacía varias semanas.

“Está internado en La Trinidad, está bien, le dio un pico de presión”, expresó el periodista al brindar información sobre el estado de salud de su colega.

La situación generó preocupación en el ambiente del espectáculo, especialmente por la proximidad de la ceremonia de premiación que debía contar con la presencia del titular de APTRA en Estados Unidos.

Por el momento, no trascendió un parte médico oficial ni se confirmó cuándo podría recibir el alta, mientras se aguardan novedades sobre su evolución y su participación en los Martín Fierro Latino.