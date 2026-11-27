El elenco de calle Salta afronta un nuevo desafío por la Liga Argentina de Básquet ante el elenco de La Rioja. Se miden desde las 21.30 con transmisión de Radio Panorama.
Independiente BBC afrontará este viernes un nuevo compromiso por la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21.30, recibirá a Amancay de La Rioja en el estadio Israel Parnas, con el objetivo de reencontrarse con la victoria y hacerse fuerte ante su público. Transmite El Clásico por Radio Panorama.
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