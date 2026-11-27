El fenómeno registró una anomalía térmica de 2 °C en el océano Pacífico durante el trimestre agosto-octubre, un nivel que solo fue superado por el episodio de 1997.

Hoy 21:47

El fenómeno climático El Niño continúa intensificándose y alcanzó la segunda mayor intensidad desde 1950, según los registros del Índice Oceánico Niño Relativo (RONI). Las proyecciones de los organismos internacionales anticipan que podría alcanzar niveles récord durante el verano del hemisferio sur y mantenerse con una intensidad fuerte o muy fuerte hasta comienzos de 2027.

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De acuerdo con los datos difundidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), durante el trimestre agosto-octubre el indicador registró una anomalía de +2 °C, apenas por debajo de los +2,1 °C alcanzados en el mismo período de 1997.

La cifra también supera los +1,8 °C registrados durante 2015, otro de los episodios más intensos de las últimas décadas.

Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no puede establecerse cuál será la posición definitiva del actual fenómeno en la serie histórica, ya que su evolución continuará durante los próximos meses.

La NOAA advierte sobre la posibilidad de un récord histórico

El último informe del Centro de Predicción Climática de la NOAA, publicado el 12 de noviembre, indicó que El Niño continúa fortaleciéndose.

El organismo estima una probabilidad superior al 79% de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027.

Además, calcula cerca de un 60% de posibilidades de que la anomalía térmica alcance o supere los +2,5 °C durante los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero.

Si se concreta ese escenario, el episodio podría superar los registros comparables desde 1950 y convertirse en el más intenso de la serie histórica según el indicador RONI.

El calentamiento también se refleja en otras regiones del Pacífico ecuatorial. Las mediciones registraron anomalías de +2,5 °C en la región Niño 3.4, +3,6 °C en Niño 3 y +4,4 °C en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur.

Qué zonas de Argentina podrían recibir más lluvias

Para Argentina, un episodio de El Niño fuerte o muy fuerte suele estar asociado con una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales, especialmente en el noreste, el Litoral y sectores del centro-este del país.

Entre las provincias que presentan una señal histórica más marcada se encuentran:

Misiones.

Corrientes.

Chaco.

Formosa.

Entre Ríos.

Santa Fe.

El fenómeno también puede extender su influencia hacia sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

En estas regiones, la combinación de lluvias frecuentes, suelos saturados y posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay puede incrementar el riesgo de inundaciones y anegamientos tanto en zonas urbanas como rurales.

En cambio, para el noroeste argentino, la relación entre El Niño y las precipitaciones es menos uniforme. Los efectos pueden variar según la época del año y las características de cada región, con escenarios que van desde condiciones cercanas a las habituales hasta déficits de lluvias.

Por eso, los especialistas aclaran que el fenómeno no garantiza precipitaciones abundantes en todas las localidades ni permite anticipar tormentas para una fecha determinada.

Cuándo comenzaría a perder intensidad

Los modelos climáticos prevén que el calentamiento del Pacífico se mantenga elevado durante buena parte del verano austral y comience a disminuir gradualmente hacia el otoño de 2027.

No obstante, el descenso de la temperatura del océano no implica necesariamente un alivio inmediato, ya que los efectos atmosféricos pueden prolongarse durante varias semanas o meses.

La próxima actualización del diagnóstico mensual de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre. Ese informe permitirá conocer si el fenómeno se aproxima al umbral de +2,5 °C y si mantiene su tendencia hacia un posible récord histórico.