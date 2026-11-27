En una nueva entrevista de El Pulso, el músico santiagueño repasó la historia de su padre, el origen del emblemático instrumento y los secretos que decidió mantener en reserva. También contó cómo continúa su legado y adelantó detalles de un cancionero para las nuevas generaciones.

Hoy 22:15

Manolo Herrera, músico santiagueño e hijo del recordado Elpidio Herrera, protagonizó una nueva entrevista de El Pulso, el ciclo de conversaciones de Panorama Play, donde recorrió algunos de los capítulos más significativos de su historia familiar y musical. La Salamanca, los misterios que rodearon a su padre, el nacimiento de la Sacha Guitarra y la responsabilidad de continuar con un legado cultural fueron algunos de los temas de una charla atravesada por la memoria y la identidad santiagueña.

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A lo largo de la entrevista, Herrera recordó el vínculo cercano que mantuvo con su padre desde la infancia y la influencia que tuvo en su formación. “He tenido esa suerte, esa gracia de acompañarlo desde chico y yo soy muy elpidiano en ese sentido. Está presente en todo, aquí se ve la presencia”, expresó.

Al describir la personalidad de Elpidio, lo recordó como un hombre sencillo, espontáneo y alejado de las formalidades del mundo artístico. “Mi viejo era natural. La gente por ahí quería vestirlo de artista”, contó. También destacó su particular manera de relacionarse con las personas: “Para él era lo mismo andar en una bicicleta que andar en una Ferrari. No le ibas a impresionar”.

La historia de la Sacha Guitarra y el ingenio de Elpidio

Uno de los momentos centrales de la conversación estuvo dedicado al nacimiento de la Sacha Guitarra, el instrumento que se convirtió en una marca distintiva de la música santiagueña.

Manolo explicó que su padre se inspiró en las antiguas costumbres de los pobladores del monte, que fabricaban sus propios instrumentos cuando no podían acceder a una guitarra comercial. “Él se acordaba que sus abuelos, la gente de antes, al no poder comprar una guitarra de tienda, fabricaban su propia guitarra, hacían la caspi guitarra”, recordó.

El término también tiene una identidad propia: “Sacha es monte, Sacha Guitarra, guitarra del monte”, explicó.

A partir de aquellos conocimientos y de una búsqueda constante, Elpidio fue desarrollando un instrumento con características particulares. Tenía cuatro cuerdas y una afinación especial que los antiguos conocían como “el temple del diablo”.

“Mi viejo era muy ocurrente. Tenía un montón de cosas y iba buscando. Recuerdo, hasta tenía una cuchara, le pegaba, y había tenido un manojo de cerda, lo había hecho con un palo y tocaba él”, relató Manolo al recordar los experimentos que dieron forma a la creatividad de su padre.

Sin embargo, destacó que Elpidio nunca se conformaba con los primeros resultados: “Él no se ha conformado con que sonaba como guitarra, le ha ido buscando cosas hasta que ha logrado lo que quería”.

La Salamanca y los secretos que Elpidio decidió llevarse

La entrevista también tuvo un capítulo especial dedicado a la Salamanca y a las historias misteriosas que rodearon a Elpidio Herrera.

Consultado sobre esos relatos y las experiencias que se le atribuyen, Manolo explicó que su padre tenía una postura muy particular: no todo debía ser explicado. “Mi viejo me decía: ‘Manolo, hay cosas que se deben mantener en misterio’”, reveló.

En ese sentido, contó que eligió respetar esa enseñanza y evitar ofrecer respuestas definitivas sobre cuestiones que forman parte de la tradición y las creencias populares.

“Yo creo que primero que es un instrumento de cuerda, voy por ahí, para que cada uno elija su respuesta”, respondió con cierta picardía cuando le preguntaron por uno de esos misterios.

También recordó una frase de su padre que resume esa decisión de preservar lo desconocido: “Morirá el secreto con tu desaparición”, una expresión presente en una de sus chacareras.

Sobre las experiencias que algunas personas describen como apariciones, Manolo compartió su propia vivencia: “Yo sí, sí, sí, sí lo he visto. Son fracciones de segundo”. Y agregó que existen situaciones que todavía no encuentra cómo explicar.

La continuidad de un legado musical

Tras la muerte de Elpidio, la familia debió afrontar el desafío de continuar con una historia que ya formaba parte de la identidad cultural de la provincia.

Manolo reconoció que necesitaron un tiempo para atravesar el duelo y reflexionar sobre el camino que tenían por delante. “No hemos tomado un tiempo de ese luto para reflexionar, nosotros también, que nos hacía falta, y hemos comenzado a continuar con esta historia, con el legado”, explicó.

En ese proceso, recordó especialmente el acompañamiento de su padre y la manera en que fue dándole espacio para construir su propio recorrido artístico. “Él siempre se hacía a un costado y como que no hacía falta que diga: ‘Bueno, Manolo va a hablar’ o él dirige. Ha dado ese lugar como para entender que iba a haber una continuación”.

Hoy, su repertorio conserva una fuerte conexión con el paisaje y las historias de Santiago del Estero. “Mi viejo ya tenía su estilo en creación, su tipo de melodías, letras, del lugar. Nosotros somos muy amantes de eso. Si escuchás el repertorio nuestro, es nuestro pago”, señaló.

Además, contó que trabaja en un libro cancionero que reunirá las composiciones de la Sacha Guitarra, sus partituras y los relatos que explican el origen de cada obra y del instrumento.

La iniciativa busca acercar esa historia a las nuevas generaciones. “Hay nuevas generaciones, no saben quién es Elpidio Herrera, hay que hablar de Elpidio Herrera, hay que hablar del instrumento, sus comienzos, de qué está hecho, su afinación, los distintos modelos”, sostuvo.

Cincuenta años de música y una enseñanza para los jóvenes

Durante la charla, Herrera también repasó su trayectoria artística. Recordó que el 22 de septiembre de 1976 actuó por primera vez junto a su padre y que, desde entonces, lleva 50 años vinculado a la música.

En ese recorrido hubo viajes, presentaciones y experiencias que marcaron su formación. Entre ellas, recordó las actuaciones en Alemania, donde tenían la misión de llevar la cultura santiagueña a través de las misas con ritmos propios de la provincia. “Teníamos que ir igual, llevando la guitarra y la cultura santiagueña, nada menos que Alemania”, contó.

Al compartir un consejo para quienes comienzan un camino artístico, eligió una enseñanza que heredó de Elpidio: no convertir el éxito en el objetivo principal.

“Yo creo que no hay que pensar primero en buscar el éxito. Yo creo que ahí se resume todo lo que decía mi viejo: disfrutar lo que a uno le gusta”, afirmó.

Y completó: “Si te gusta lo que hacés, disfrutá. Primero disfrutá. Lo que se llama resultado se verá con el tiempo. Vos disfrutá”.

La conversación dejó una mirada íntima sobre la vida de uno de los referentes de la música santiagueña y sobre la responsabilidad de mantener viva una tradición que trasciende generaciones. Para Manolo, la presencia de Elpidio sigue intacta cada vez que suena aquel instrumento que nació de su ingenio: “Mientras suene una Sacha Guitarra, siempre va a estar presente”.