El vicegobernador Carlos Silva Neder encabezó la ceremonia de presentación y colocación de la pieza en el recinto de la Cámara de Diputados.

Hoy 22:29

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero incorporó a su recinto una réplica de la estola de Mama Antula, la pieza artesanal que fue entregada al papa León XIV durante su reciente visita al país. La ceremonia fue encabezada por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder, quien destacó el valor cultural y simbólico de la obra para la identidad provincial.

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Durante el acto se realizó la presentación, el descubrimiento y la colocación de la réplica, que fue confeccionada por las Teleras de Majada Sud, departamento San Martín, junto con la artista plástica Gabriela Soria. La pieza recibió la bendición del padre Marcelo Trejo.

Al referirse a su incorporación al recinto legislativo, Silva Neder expresó: “La réplica de la estola de Mama Antula colocada en esta Legislatura es la expresión genuina de la santiagueñidad”.

El vicegobernador puso en valor el trabajo colectivo que permitió concretar la obra y destacó la participación de mujeres santiagueñas en la elaboración de una pieza que trascendió las fronteras provinciales y llegó a manos del Sumo Pontífice.

El encuentro entre el saber artesanal y el conocimiento académico

Uno de los aspectos centrales del mensaje de Silva Neder fue la articulación entre los conocimientos tradicionales y los aportes del ámbito académico. Por un lado, destacó la experiencia de las Teleras de Majada Sud, cuyo saber artesanal se transmite de generación en generación, a partir de los conocimientos heredados de madres y abuelos.

Por otro, reconoció el aporte artístico y académico de la licenciada Gabriela Soria, cuya participación permitió concretar un trabajo conjunto entre la tradición artesanal y el conocimiento desarrollado en las instituciones de educación superior.

Para el titular de la Legislatura, esta unión representa también una expresión de la tarea pública en Santiago del Estero, basada en la articulación de esfuerzos, gestiones y voluntades de distintos sectores para sostener la paz social y la confraternidad.

En ese contexto, recordó otra producción artesanal realizada en Majada Sud con la participación de Soria: un pie de cama que representó al Parlamento del Norte Grande y que formó parte del proceso de proyección regional de la artesanía santiagueña.

Silva Neder destacó el rol de la Legislatura como Casa del Pueblo

En el tramo final de su discurso, el vicegobernador definió a la Cámara de Diputados como “La Casa del Pueblo” y remarcó la importancia de que los ciudadanos y las instituciones encuentren en ese espacio un ámbito de cercanía y acompañamiento, más allá de la actividad parlamentaria cotidiana.

Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer el diálogo, la escucha y la construcción de consensos para responder a las demandas de la comunidad frente a los desafíos del presente.

Autoridades y referentes presentes en la ceremonia

Del acto participaron la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; el intendente de la Capital, Mario Benavente; y la presidenta de la Asociación Teleras de Majada Sud, Norma Enríquez, junto con integrantes de esa organización, entre ellas María “Chili” Leguizamón.

También estuvieron presentes la artista plástica Gabriela Soria; las periodistas y biógrafas de Mama Antula, Cintia Suárez y Nunzia Locatelli; el director de la Cátedra Mama Antula de la UNSE, Pedro Basualdo; el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma; y el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Luis Lucena.

La ceremonia contó además con la presencia de la exdiputada provincial Nélida Sosa, funcionarios y comisionados municipales.