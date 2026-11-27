La localidad del departamento Guasayán conmemoró un nuevo aniversario con un acto encabezado por autoridades provinciales y municipales. También se habilitó la remodelación de una plazoleta y se entregaron reconocimientos a vecinos destacados.

Hoy 22:40

La localidad de Lavalle, en el departamento Guasayán, celebró su 138° aniversario con una ceremonia que incluyó la entrega de viviendas sociales a familias de la zona y la inauguración de obras de remodelación en un espacio público.

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Las actividades contaron con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, quien asistió en representación del gobernador Elías Suárez, y del comisionado municipal, José Saín.

En el marco de los festejos, las autoridades entregaron viviendas sociales a familias de la comunidad y dejaron inaugurada la remodelación de la plazoleta ubicada en la intersección de las calles Independencia y San Martín.

También participaron el subsecretario de Coordinación Institucional de la Jefatura de Gabinete, Ricardo Sosa; el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille; legisladores y autoridades municipales de localidades de la zona.

Los 138 años de historia de Lavalle

Durante la ceremonia, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del comisionado municipal, José Saín, quien destacó la historia y la identidad de la comunidad. En su mensaje, recordó los orígenes de Villa General Lavalle, fundada el 23 de noviembre de 1888 junto a la estación del Ferrocarril Central Norte.

Bajo el lema “Nuestra historia, nuestra gente, nuestro hogar”, Saín puso en valor el esfuerzo de los pioneros y de las distintas generaciones que contribuyeron al crecimiento de la localidad. También resaltó el papel de las familias, los adultos mayores, los jóvenes y las instituciones en el desarrollo de la comunidad.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y del gobernador Elías Suárez, y remarcó la importancia de contar con un Estado presente para continuar atendiendo las necesidades de los vecinos.

El comisionado reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad, cercanía y diálogo. Además, reconoció que todavía existen desafíos pendientes y sostuvo que el crecimiento de Lavalle debe construirse con la participación de toda la comunidad.

Niccolai destacó las políticas públicas en el interior

Por su parte, el ministro Ángel Niccolai transmitió los saludos del gobernador y destacó la importancia de acompañar a las comunidades del interior provincial para atender sus necesidades, especialmente ante el complejo contexto económico y social que atraviesa el país.

En ese sentido, remarcó la necesidad de un Estado presente, que no se desentienda de las demandas de la población y continúe generando oportunidades para los santiagueños.

Durante su intervención, también hizo referencia a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial en materia de vivienda, acceso al agua potable, electrificación, conectividad a internet, salud y asistencia social.

Niccolai reconoció que, pese a los avances concretados, todavía existen necesidades por atender y obras por realizar. Finalmente, convocó a fortalecer la unidad, la solidaridad y el respeto, dejando de lado las diferencias para trabajar en función de objetivos comunes.

Antes de finalizar la ceremonia, se realizó la entrega de reconocimientos a ciudadanos de Lavalle que se destacaron en diferentes áreas, como parte de las actividades conmemorativas por el 138° aniversario de la localidad.