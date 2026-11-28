El Pincha buscará conquistar su quinta estrella continental este sábado en el estadio Centenario de Montevideo. Ambos equipos volverán a enfrentarse después de 58 años, en el mismo escenario donde los platenses consiguieron su primer título internacional.
Estudiantes de La Plata buscará escribir un nuevo capítulo en su historia cuando enfrente este sábado 28 de noviembre a Palmeiras, desde las 17, por la final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario de Montevideo.
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El conjunto dirigido por Alexander Medina intentará conquistar su quinto título continental, mientras que el equipo brasileño irá en busca de su cuarta consagración.
El Pincha dejó en el camino a Universidad Católica y Corinthians, antes de eliminar a Flamengo en las semifinales. Tras igualar sin goles en ambos encuentros, se impuso por 3-2 en los penales, con Fernando Muslera como figura al contener tres remates.
Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez por suspensión, mientras que Joaquín Correa está en duda debido a una lesión muscular.
Por su parte, el conjunto conducido por Abel Ferreira eliminó a Cerro Porteño en octavos de final y necesitó de los penales para superar a Liga de Quito y Fluminense en las siguientes instancias.
Estudiantes y Palmeiras volverán a enfrentarse después de 58 años. En 1968, el conjunto platense consiguió su primera Copa Libertadores tras derrotar por 2-0 al Verdao, precisamente en el estadio Centenario de Montevideo.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.