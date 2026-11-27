El Fortín recibirá al Rojo este sábado en el estadio José Amalfitani. Ambos equipos buscarán dar un nuevo paso hacia el título del fútbol argentino.
Vélez e Independiente protagonizarán este sábado 28 de noviembre uno de los duelos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión de TNT Sports.
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