La jornada se realizó en el Anexo Polideportivo de la Madre de Ciudades y estuvo destinada a niños y niñas de entre 6 y 13 años. Participaron delegaciones de Capital y de los departamentos Río Hondo y Pellegrini.

Hoy 19:19

Un torneo de boxeo infantil reunió este sábado a niños y niñas de distintas escuelas de Capital y del interior de Santiago del Estero. La actividad se desarrolló en el Anexo Polideportivo de la Madre de Ciudades y contó con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello.

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La propuesta estuvo destinada a chicos de entre 6 y 13 años y fue organizada por Cirujano Morales Boxing + Fitness, con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y Recreación de Santiago del Estero. Entre los participantes hubo representantes de Capital y de los departamentos Río Hondo y Pellegrini.

Durante la ceremonia de apertura, Dapello dio la bienvenida a los participantes y transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez. Además, destacó la importancia de generar estos espacios para las infancias, no solamente como propuestas recreativas, sino también como ámbitos de contención.

Por su parte, el coordinador del encuentro, Eduardo "Cirujano" Morales, agradeció el acompañamiento del Estado provincial y expresó su satisfacción por la convocatoria: "Es una alegría enorme ver a tantos chicos de Capital y del interior compartiendo una jornada. Esto es fruto del trabajo de cada escuela y del apoyo de la Secretaría de Deportes".

Actividades y reconocimientos para los participantes

Durante el torneo se desarrollaron diferentes actividades vinculadas con la práctica del boxeo, entre ellas ejercicios de soga, sombra, manoplas y bolsa. También se realizaron exhibiciones de guanteo, dirigidas y supervisadas por los profesores de cada escuela.

Como cierre de la jornada, todos los participantes recibieron medallas y diplomas en reconocimiento a su participación, en un encuentro que promovió el deporte, la integración y el intercambio entre las distintas escuelas de boxeo de la provincia.