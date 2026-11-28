El episodio ocurrió cuando el esloveno se dirigía al vestuario tras la caída ante San Antonio Spurs. Un espectador lo empujó cuando regresó a buscar una muñequera que había lanzado a una mujer y debió intervenir la seguridad.

Hoy 19:28

La derrota de Los Angeles Lakers por 99-96 ante San Antonio Spurs dejó una escena de tensión protagonizada por Luka Doncic, quien tuvo un enfrentamiento con un espectador cuando se retiraba de la cancha tras el encuentro correspondiente a la NBA Cup.

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El episodio ocurrió cuando el basquetbolista esloveno se dirigía hacia el vestuario y lanzó su muñequera deportiva a una mujer que se encontraba cerca del túnel de acceso. Sin embargo, al escuchar que la espectadora no quería quedarse con el objeto, decidió regresar para recuperarlo.

En ese momento, un hombre que estaba junto a la mujer lo empujó y generó un intercambio de palabras con la estrella de los Lakers. La situación provocó la inmediata reacción de Jarred Vanderbilt, compañero de Doncic, quien intervino para defenderlo. También se acercó personal de seguridad para controlar el altercado.

Según trascendió, el hombre involucrado fue expulsado del estadio tras el incidente.

La explicación de Luka Doncic tras el altercado

Luego del partido, el propio Doncic explicó lo sucedido y aseguró que su intención inicial había sido regalarle la muñequera a una persona del público, como acostumbra hacer después de los encuentros.

“Simplemente lancé mi muñequera, como hago casi todos los partidos, y después escuché que ella no la quería, así que volví para recogerla y él simplemente me empujó. Después se la di a otra persona”, relató el esloveno.

La actuación de Doncic en la derrota de los Lakers

Más allá del incidente, el jugador fue el máximo anotador de Los Angeles Lakers, con 31 puntos, ocho asistencias, seis rebotes y tres robos en 38 minutos de juego.

Sin embargo, tuvo una noche complicada desde la línea de tres puntos: convirtió apenas uno de sus 13 intentos. Su actuación no alcanzó para evitar la derrota de su equipo, que llegó a desperdiciar una ventaja de 20 puntos.

Con este resultado, San Antonio Spurs quedó con un récord de 16 victorias y cuatro derrotas, mientras que los Lakers finalizaron su participación en la NBA Cup. El conjunto angelino, que acumuló su cuarta caída de la temporada, buscará recuperarse este domingo 29 de noviembre cuando visite a Memphis Grizzlies.