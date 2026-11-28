El Verdão se impuso por 1 a 0 ante el Pincha en una discreta final disputada en el estadio Centenario de Montevideo y conquistó su cuarto título continental.

Hoy 19:25

Estudiantes de La Plata no pudo alcanzar su quinta Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alexander Medina perdió por 1 a 0 ante Palmeiras en la final disputada en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, y se quedó a las puertas de una nueva consagración internacional.

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El paraguayo Ramón Sosa, exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, convirtió el único gol del encuentro que le permitió al Verdao conquistar su cuarta Libertadores. Los argentinos José Manuel López, Agustín Giay y Alexander Barboza tuvieron actuaciones destacadas en el conjunto campeón.

La primera etapa estuvo marcada por la intensidad, las imprecisiones y el constante roce entre los protagonistas. Ambos equipos tuvieron dificultades para generar situaciones claras de peligro y terminaron los primeros 45 minutos con tres amonestados por lado.

La oportunidad más importante llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lucas Evangelista envió un centro que Marcos Rojo desvió contra su propio arco y la pelota terminó impactando en el palo.

Por el lado de Estudiantes, un cabezazo de Guido Carrillo y un remate desviado de Santiago Ascacíbar no lograron inquietar seriamente al arquero brasileño.

El desarrollo cambió en el complemento. Abel Ferreira dispuso el ingreso de Arthur Gabriel y la modificación tuvo un efecto inmediato. A los seis minutos, un centro del recién ingresado fue desviado por Arias y encontró a Ramón Sosa, quien definió de primera para vencer a Fernando Muslera y establecer el 1 a 0.

En desventaja y tras la lesión de Eros Mancuso, Medina modificó el esquema táctico con los ingresos de Eric Meza y Edwuin Cetré, en busca de mayor profundidad ofensiva.

El Pincha tuvo sus mejores oportunidades en el tramo final. Cetré exigió una gran respuesta del arquero Carlos Miguel con un cabezazo, mientras que Tomás Palacios estuvo cerca de igualar el marcador con un remate que terminó en la parte externa de la red.

Finalmente, Palmeiras sostuvo la ventaja y celebró su cuarta consagración en la Copa Libertadores, mientras que Estudiantes no pudo coronar una campaña que ilusionó a sus hinchas.

Más allá de la derrota, unos 40 mil simpatizantes del Pincha coparon Montevideo y acompañaron al equipo en su regreso a una final del máximo certamen sudamericano.

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Con la obtención de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño aseguró su participación en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará a Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar a Atlético Mineiro.