La población ocupada alcanzó un récord de 103,7 millones de personas, según los datos oficiales del IBGE. Sin embargo, las proyecciones económicas anticipan una desaceleración del crecimiento para 2027.

Hoy 18:25

La tasa de desempleo en Brasil cayó al 5,1% durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre de 2026 e igualó el nivel más bajo desde que comenzaron los registros en 2012, según informó este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

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El indicador mostró una mejora respecto del trimestre comprendido entre mayo y julio, cuando la desocupación se ubicó en el 5,3%, y también frente al mismo período de 2025, cuando alcanzó el 5,4%.

De acuerdo con los datos oficiales, la cantidad de personas desocupadas disminuyó a 5,6 millones, lo que representó una reducción interanual del 5,8%. En paralelo, la población ocupada alcanzó los 103,7 millones de personas, la cifra más alta de toda la serie histórica.

Este último indicador registró un crecimiento del 1,1% respecto del mismo período del año anterior, lo que equivale a la incorporación de aproximadamente 1,1 millones de trabajadores.

Otro de los datos destacados del informe fue el ingreso promedio real mensual de los trabajadores, que alcanzó los 3.812 reales, con un incremento interanual del 3,5%.

Cómo está compuesto el mercado laboral brasileño

Dentro del sector privado, los trabajadores con contrato laboral formal alcanzaron los 39,4 millones de personas, mientras que aquellos sin contrato formal sumaron 13,7 millones.

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia llegaron a 26,1 millones, el empleo público alcanzó los 13,2 millones y el personal doméstico se ubicó en 5,5 millones.

En tanto, la cantidad de empleadores ascendió a 4,5 millones de personas, con un crecimiento del 6,5% en comparación con el mismo período de 2025.

Advierten sobre una desaceleración de la economía brasileña

Pese a los indicadores favorables del mercado laboral, las perspectivas económicas para Brasil muestran un escenario de menor crecimiento durante los próximos años.

La mayor economía de América Latina registró una expansión del 2,3% en 2025. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda proyecta un crecimiento del 1,9% para el cierre de 2026 y del 1,8% para 2027.

Las expectativas de los analistas privados son más moderadas. Según el relevamiento Focus, elaborado por el Banco Central de Brasil, las estimaciones del mercado anticipan una expansión de apenas el 1% para el próximo año.

Las elevadas tasas de interés, el costo del crédito y la incertidumbre fiscal aparecen entre los principales factores que podrían limitar el desempeño de la economía.

En este contexto, uno de los desafíos del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva será sostener los niveles de empleo alcanzados en medio de las previsiones de menor crecimiento económico.