El Pincha buscará conquistar su quinta estrella continental este sábado en el estadio Centenario de Montevideo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
Estudiantes de La Plata buscará escribir un nuevo capítulo en su historia cuando enfrente este sábado 28 de noviembre a Palmeiras, desde las 17, por la final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario de Montevideo con televisación de Canal 7 de Santiago del Estero.
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