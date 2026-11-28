Una vecina del barrio Bancario de Salta ha ofrecido una recompensa para recuperar su motocicleta, robada el 25 de noviembre en el interior de su edificio.

Hoy 16:19

Una vecina del barrio Bancario de la ciudad de Salta se encuentra en una situación de gran angustia tras el robo de su motocicleta, un incidente que ha captado la atención de la comunidad local. El robo ocurrió el miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 22 horas, cuando un delincuente se apoderó de la moto, una Yamaha YBR 125 cc de color negro, que estaba estacionada en el palier del edificio donde reside la damnificada.

De acuerdo a lo informado por la afectada, el ladrón fue grabado por las cámaras de vigilancia del edificio mientras se llevaba el rodado. Este hecho, que ha generado una considerable preocupación entre los vecinos, resalta la importancia de la seguridad en las áreas residenciales y los riesgos que enfrentan los propietarios de motocicletas.

Tras radicar la denuncia correspondiente en la policía, la vecina decidió hacer públicas las filmaciones del robo para intentar identificar al responsable del delito y conseguir información que permita la recuperación de su motocicleta. Esta acción ha suscitado un gran interés en las redes sociales, donde ha compartido las imágenes en busca de apoyo de la comunidad.

Además, la damnificada ha ofrecido una recompensa económica para aquellos que puedan reconocer al hombre que aparece en los videos o proporcionar datos certeros sobre el paradero del vehículo sustraído. Este enfoque ha sido bien recibido por los usuarios de las redes, quienes se han comprometido a compartir la información para maximizar las posibilidades de localización de la moto.

La vecina ha hecho un llamado a la colaboración de sus vecinos y de la comunidad en general, enfatizando que cualquier información que pueda contribuir a la recuperación de su motocicleta será de gran importancia. Este tipo de iniciativas se vuelve fundamental en la lucha contra la delincuencia en zonas residenciales, donde la sensación de inseguridad puede afectar la convivencia y la calidad de vida.

El caso ha generado un debate sobre la seguridad en el barrio Bancario y la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir robos en la zona. La comunidad se ha mostrado unida en la búsqueda de soluciones que protejan a sus residentes y sus propiedades.

La historia de esta vecina resalta no solo el dolor que causa el robo de un bien personal, sino también la capacidad de la comunidad para unirse en la búsqueda de justicia y seguridad. La esperanza de que la motocicleta sea recuperada sigue viva entre quienes apoyan la causa.