Son dos machos, están castrados y se caracterizan por ser cariñosos y guardianes. Quienes deseen adoptarlos pueden comunicarse a los números de contacto que figuran en la publicación.

Hoy 16:10

Dos perritos buscan una familia que les brinde un hogar y mucho cariño. Los hermanitos tienen entre 8 y 10 meses, son machos, están castrados y esperan encontrar personas dispuestas a darles una oportunidad de comenzar una nueva vida.

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Según informaron quienes están a cargo de su cuidado, ambos son cariñosos y guardianes, por lo que buscan una familia que pueda recibirlos y brindarles los cuidados y el afecto que necesitan.

Las personas interesadas en adoptarlos y conocer más sobre ellos pueden comunicarse a los siguientes números:

Lili: 385 514-4816.

Ely: 385 587-4617.

La búsqueda apunta a encontrarles un hogar responsable donde puedan crecer acompañados y recibir todo el amor que merecen.