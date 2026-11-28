Los Diablos Rojos cayeron por 4 a 0 en el debut como local del entrenador argentino, por la fecha 12 de la Premier League. Lisandro Martínez fue titular y reemplazado en el entretiempo.

Hoy 15:53

El ciclo de Mauricio Pochettino en Manchester United atraviesa un complicado comienzo. Este sábado, los Diablos Rojos sufrieron una contundente derrota por 4 a 0 frente a Brentford en Old Trafford, en el marco de la fecha 12 de la Premier League.

El entrenador argentino tuvo un estreno para el olvido ante su público, en un encuentro que contó con la presencia de Lisandro Martínez desde el inicio.

Tras un comienzo con situaciones para ambos equipos, la visita abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Callum Wilson, quien volvió a convertir a los 32 para establecer el 2 a 0 parcial.

En el entretiempo, Pochettino decidió realizar modificaciones para intentar revertir el resultado. Entre ellas, dispuso la salida de Lisandro Martínez, quien había sido amonestado, para darle ingreso a Luke Shaw.

Sin embargo, el conjunto local no encontró respuestas y Brentford terminó de sentenciar el encuentro en el tramo final. Kristoffer Ajer y Kevin Schade marcaron los tantos restantes para sellar la goleada.

La victoria tuvo un significado histórico para el conjunto visitante, que no ganaba en Old Trafford desde febrero de 1937.

Con este resultado, Manchester United profundizó su crisis futbolística y quedó en una situación delicada en la Premier League.

Pochettino todavía no pudo ganar desde su llegada al club inglés, con un saldo de dos derrotas por 4 a 0 ante Liverpool y Brentford, y un empate por 2 a 2 frente a Sporting de Lisboa por la Champions League.