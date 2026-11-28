El Pincha buscará conquistar su quinta estrella continental este sábado en el estadio Centenario de Montevideo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 17:33

Estudiantes de La Plata buscará escribir un nuevo capítulo en su historia cuando enfrente este sábado 28 de noviembre a Palmeiras, desde las 17, por la final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario de Montevideo con televisación de Canal 7 de Santiago del Estero.

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El conjunto dirigido por Alexander Medina intentará conquistar su quinto título continental, mientras que el equipo brasileño irá en busca de su cuarta consagración.

Cómo llegan Estudiantes y Palmeiras a la final

El Pincha dejó en el camino a Universidad Católica y Corinthians, antes de eliminar a Flamengo en las semifinales. Tras igualar sin goles en ambos encuentros, se impuso por 3-2 en los penales, con Fernando Muslera como figura al contener tres remates.

Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez por suspensión, mientras que Joaquín Correa está en duda debido a una lesión muscular.

Por su parte, el conjunto conducido por Abel Ferreira eliminó a Cerro Porteño en octavos de final y necesitó de los penales para superar a Liga de Quito y Fluminense en las siguientes instancias.

Una final con historia

Estudiantes y Palmeiras volverán a enfrentarse después de 58 años. En 1968, el conjunto platense consiguió su primera Copa Libertadores tras derrotar por 2-0 al Verdao, precisamente en el estadio Centenario de Montevideo.

Las probables formaciones de Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.

Estudiantes vs. Palmeiras: horario, TV y datos de la final

Fecha: sábado 28 de noviembre.

sábado 28 de noviembre. Hora: 17.00.

17.00. Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

Centenario de Montevideo, Uruguay. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Jesús Valenzuela (Venezuela). VAR: Juan Soto (Venezuela).

Juan Soto (Venezuela). TV: Canal 7 de Santiago del Estero



