Taboada. Los restos, torso y brazos, fueron trasladados a la Morgue Judicial. Continúan los rastrillajes en la zona. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística.

Hoy 10:52

Un llamado telefónico alertó a personal policial sobre el supuesto hallazgo de restos humanos dentro de un canal de riego.

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Personal de la Comisaría 35 de Fernández, concurrió al lugar tras el llamado de una vecina del paraje El Empachao, quien indicó que a unos dos kilómetros al sur de la Ruta Nacional 89 había restos humanos.

Los restos fueron hallados dentro del canal a unos dos kilómetros al sur de Ruta Nacional 89

El personal policial pudo constatar que se trataba de un torso y brazos, por lo que de inmediato se solicitó la colaboración de personal de la División Criminalística y de Bomberos de la Policía, quienes retiraron los restos y procedieron a realizar otras pericias en la zona.

Zona donde se hallaron los restos

El hallazgo ocurrió pasadas las 18 horas del viernes, por lo que las tareas debieron cesar por falta de luz y durante la jornada de este sábado se reanudaron, sobre todo tareas de rastrillaje para tratar de dar con el resto del cuerpo u otros elementos.

La causa quedó a cargo de la fiscal Melisa Fadel quien espera los resultados de los informes preliminares de la autopsia.