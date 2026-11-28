El partido se disputará el miércoles 2 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades. Hoy se pone en marcha el expendio de tickets.

Hoy 10:28

La expectativa de los hinchas llega a su fin. Hoy desde las 13, comenzará la venta de entradas para la final de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Platense, que se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, a partir de las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La organización confirmó que las localidades se podrán adquirir de manera online a través de Deportick y dio a conocer los precios y los puntos de venta presencial para ambas parcialidades.

Las entradas populares tendrán un valor de $120.000, mientras que las plateas costarán entre $180.000 y $200.000, según la ubicación y el equipo.

Cuánto cuestan las entradas para Boca y Platense

Los valores oficiales para la gran final de la Copa Argentina son los siguientes:

Precios para los hinchas de Boca:

Menores de hasta 11 años: $85.000.

$85.000. Popular: $120.000.

$120.000. Platea Este: $180.000.

$180.000. Platea Oeste: $200.000.

Precios para los hinchas de Platense:

Menores de hasta 11 años: $85.000.

$85.000. Popular: $120.000.

$120.000. Platea Oeste: $200.000.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Boca

Los simpatizantes del Xeneize podrán comprar sus entradas este sábado 28 de noviembre, desde las 13, mediante la plataforma www.deportick.com.

Además, se habilitarán puntos presenciales en Santiago del Estero:

Martes 1 de diciembre, de 12 a 20: venta de entradas físicas y canje en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades.

venta de entradas físicas y canje en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades. Miércoles 2 de diciembre, de 12 a 19: canje de entradas en la boletería del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260, en la capital santiagueña.

Cómo será la venta para los hinchas de Platense

En el caso del Calamar, la venta online comenzará este sábado 28 de noviembre, desde las 13, también por Deportick, pero será exclusiva para socios del club.

En tanto, el público en general podrá adquirir entradas de manera presencial el domingo 29 de noviembre, de 10 a 17, en las boleterías del estadio de Platense, ubicado en Zufriategui 2021, Vicente López.

La organización informó que el ingreso al estadio para los simpatizantes de Platense se realizará con DNI.

Entradas para personas con discapacidad

La entrega de tickets para personas con discapacidad se realizará el martes 1 de diciembre, desde las 8, en las boleterías del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero.

Por otra parte, quienes deseen acceder a la Experiencia FAN VIP (Hospitality) podrán consultar las opciones disponibles en Deportick.

Atención: no habrá venta ni canje en el Madre de Ciudades el día del partido

Uno de los puntos más importantes del comunicado oficial es que el miércoles 2 de diciembre no se venderán entradas ni se realizarán canjes en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Por este motivo, los hinchas deberán organizarse con anticipación y respetar los días, horarios y lugares habilitados para retirar o adquirir sus localidades.

Con el inicio de la venta confirmado, Santiago del Estero comienza a palpitar una nueva final de la Copa Argentina, que tendrá a Boca y Platense como protagonistas en el Madre de Ciudades, escenario de una definición que promete convocar a miles de simpatizantes.