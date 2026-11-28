El presidente de Estudiantes y el titular de la AFA coincidieron en un agasajo organizado en Montevideo antes de la final ante Palmeiras. Pese a compartir el evento con las máximas autoridades del fútbol, evitaron mostrarse juntos en las imágenes difundidas.

Hoy 10:28

La previa de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras tuvo un capítulo particular fuera de la cancha. En medio de las diferencias que mantienen desde hace tiempo, Juan Sebastián Verón y Claudio "Chiqui" Tapia coincidieron en una cena organizada por la Conmebol en Montevideo, aunque no se mostraron juntos públicamente.

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El encuentro se realizó este viernes, como parte de las actividades protocolares previas a la definición continental que se disputará este sábado, desde las 17, en el estadio Centenario de Uruguay.

La presencia de ambos dirigentes generó especial atención debido a las tensiones entre el presidente de Estudiantes y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tapia compartió imágenes con Infantino, pero no con Verón

El presidente de la AFA llegó a Montevideo y compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA, quien también asistirá a la final entre el Pincha y el conjunto brasileño.

"¡Qué lujo volver a verte, querido presidente!", escribió Tapia en su cuenta de X, acompañando una selfie tomada durante el traslado hacia la cena.

Más tarde, el dirigente también publicó imágenes junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y otras autoridades presentes en el encuentro.

Sin embargo, no difundió ninguna fotografía junto a Juan Sebastián Verón, pese a que ambos participaron del mismo agasajo.

Verón recibió una distinción de Conmebol

La cena contó con la presencia de importantes autoridades del fútbol sudamericano y mundial, entre ellas Leila Pereira, presidenta de Palmeiras; Ignacio Alonso, titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol; y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

Durante el evento, Alejandro Domínguez dirigió unas palabras a los invitados y entregó reconocimientos a los representantes de los dos clubes finalistas.

En ese marco, Verón recibió una plaqueta en reconocimiento a la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores, al igual que su par de Palmeiras, Leila Pereira.

Pese a participar de la ceremonia, el presidente del Pincha tampoco compartió fotografías del encuentro en sus redes sociales.

Una relación marcada por las diferencias

La coincidencia en Montevideo volvió a poner el foco sobre la relación entre Verón y Tapia, quienes mantienen diferencias respecto de distintos aspectos de la conducción del fútbol argentino.

Aunque ambos estuvieron presentes en la cena organizada por Conmebol, las imágenes difundidas por los protagonistas no registraron un acercamiento público entre ellos.

La situación llamó la atención especialmente porque Estudiantes será el representante argentino en la final de la Libertadores, un acontecimiento que también contará con la presencia de las máximas autoridades de la AFA, la Conmebol y la FIFA.

Estudiantes busca su quinta Copa Libertadores

Mientras la atención también se concentra en lo institucional, el equipo dirigido por Alexander Medina se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

Estudiantes enfrentará a Palmeiras este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, con el objetivo de conquistar su quinta Copa Libertadores.

En la antesala de la definición, el encuentro entre Verón y Tapia dejó una de las imágenes políticas más comentadas del evento: dos dirigentes del fútbol argentino que compartieron una misma ceremonia, pero evitaron mostrarse juntos públicamente.