El violento episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en el barrio Banfield. Thiago Romero tenía 19 años y falleció tras varias horas de agonía en el Hospital Regional.

Hoy 07:36

La violencia volvió a sacudir al barrio Banfield de la ciudad de La Banda y tuvo el peor desenlace.

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Thiago Romero, de 19 años, murió durante la madrugada de este sábado luego de permanecer varias horas internado en estado crítico, tras recibir un disparo en el abdomen en medio de una pelea entre grupos antagónicos.

El joven, que formaba parte de las divisiones inferiores del Club Bánfield, había sido trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde los profesionales médicos hicieron todo lo posible para salvarlo. Sin embargo, la gravedad de la lesión terminó provocando su muerte alrededor de la 1 de la madrugada.

El ataque había ocurrido cerca de las 4 del viernes, en calle Coronel Lorenzo Lugones, entre Dorrego y Ramón Chávez. Según las primeras averiguaciones, durante la gresca uno de los involucrados habría efectuado un disparo con un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, que impactó directamente en el abdomen de Romero.

La herida le provocó un cuadro de extrema gravedad, con lesión penetrante y evisceración. Primero fue asistido en el CIS Banda y, debido a la complejidad de su estado, derivado al centro de salud de la Capital.

Con el fallecimiento del joven, la causa tomó un nuevo rumbo y pasó a investigarse como homicidio. La Policía trabaja para localizar al principal sospechoso, conocido por el alias de "Juan Cola", quien habría sido señalado como el autor del disparo.

Además, los investigadores buscan reconstruir las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y establecer la participación de las personas involucradas en el episodio que terminó con la vida del joven.