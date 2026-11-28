Más allá de los recortes en las pensiones y las prestaciones básicas, las personas con discapacidad enfrentan barreras cotidianas que limitan su autonomía y el acceso a sus derechos.

Hoy 07:16

Por Celeste Fernández, en el diario TN HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Hace poco más de dos años que la discapacidad pasó a ocupar un lugar central en el debate público. Ello ocurrió como resultado del desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas regulado por la ley 24.901 y de los recortes en las pensiones no contributivas, situaciones que relegaron a grandes cantidades de personas a vivir con dolor ante la falta de tratamientos, a permanecer encerradas ante la crisis del transporte y a reivindicar como nunca antes el derecho a existir ante el riesgo de que la propia vida terminara por desidia estatal.

Sin embargo, la penetración del tema en la conversación pública fue tan relevante como excepcional. No se requiere ser un observador avispado para advertir que las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad no suelen ser la prioridad de ningún gobierno, brillan por su ausencia en los discursos políticos y rara vez encuentran lugar en las plataformas electorales.

Y esto resulta bien problemático, porque las violaciones de derechos que enfrenta este grupo trascienden por mucho la falta de acceso a determinadas prestaciones o programas de protección social. Por supuesto que su situación podrá mejorar o empeorar según las acciones u omisiones de los gobiernos de turno, pero lo cierto es que esas vulneraciones —tristemente— nunca dejan de existir. Las formas de violencia y discriminación a las que están expuestas las personas con discapacidad son cotidianas, persistentes y estructurales. Atraviesan sus vidas de principio a fin. Tejen una trama de barreras que se yuxtaponen y retroalimentan, relegándolas a ejercer ciudadanías de menor intensidad.

Por mencionar solo algunos ejemplos, las personas con discapacidad son sistemáticamente excluidas de los establecimientos educativos. Ocurre en el ámbito público y privado, en todas las provincias y en todos los niveles. A plena luz del día, se les dice de modos explícitos e implícitos que “no podrán aprender”, que “esta institución no es para ellas” o que “estarán mejor en otro lugar con quienes se les parezcan”, como si todas aprendieran igual por compartir un diagnóstico. Y poco importa si quedan segregadas, desescolarizadas, condenadas a la pobreza o desprovistas de herramientas para moldear sus vidas y las de sus comunidades. Lo que se olvida es que una educación que enseña a excluir es lisa y llanamente un oxímoron.

Similares lógicas atraviesan el mundo laboral. Los datos hablan por sí solos: según la ex Agencia Nacional de Discapacidad, en 2022 8 de cada 10 personas con discapacidad en edad laboral estaban sin trabajo. Los argumentos que explican esta situación podrán cambiar de forma, pero lo que hay en el fondo es lo mismo: la creencia férrea de que simplemente “no pueden”. A punto tal que lejos de hablar de apoyos para el trabajo, hace décadas tenemos una política de pensiones por “invalidez laboral”. Sí, la mirada incapacitante puesta en palabras (y en normas) por el propio Estado.

Muchas también viven en diversos tipos de instituciones en las que están sujetas a designios ajenos. En esos espacios comen lo que otros quieren, duermen y se levantan cuando otros les indican y salen cuando (y solo si) otros lo permiten. Allí se ven privadas de tomar todo tipo de decisiones: desde las más cotidianas, como qué ropa usar o con quién pasar el tiempo, hasta las más trascendentales, como qué estudiar o de qué trabajar. Miran sus vidas desde afuera, como meras espectadoras, porque nadie escuchará lo que tengan para decir sobre ellas.

Y no faltan las que permanecen incomunicadas. La ausencia de apoyos para aquellas que, por ejemplo, son usuarias de sistemas de comunicación aumentativa alternativa, lectura fácil, Braille o lengua de señas hace que deban batallar por algo tan básico como tener información, expresar deseos o participar de una conversación. Es que vivimos en una sociedad que silencia voces y, al hacerlo, encierra a las personas en sus propios cuerpos.

Frente a esto, una paradoja: los dispositivos que deberían resolver esas situaciones son con frecuencia parte del problema. En Argentina el Poder Judicial negó a personas con discapacidad el derecho a disponer de sus bienes, a decidir sobre su salud y a votar, haciendo sus anhelos invisibles ante el sistema jurídico; ordenó esterilizarlas sin su consentimiento porque solo pudo imaginar que fueran cuidadas, pero jamás que pudieran cuidar a otros; las mantuvo en espacios en los que eran torturadas o abandonadas porque “allí estarían más protegidas”. Los tribunales reproducen, así, lo que están llamados a revertir, devolviéndolas una y otra vez a la opresión de la que intentaron escapar.

En definitiva, todo viene del mismo lugar. De la idea de que la discapacidad fabrica sujetos “rotos”, dependientes e incapaces, que deben lamentarse por ser quienes son. Viene ni más ni menos que de ese sistema de creencias y prácticas que jerarquiza cuerpos y mentes para decirle a cada cual a dónde podrá ir y qué (no) podrá hacer. De esa visión de mundo a la que dimos en llamar “capacitismo”.

Es justamente el capacitismo el que explica la “doble vara” que se observa en relación con este grupo. Son múltiples los derechos cuya existencia ha dejado de discutirse en general, pero que sin embargo se diluyen cuando la discapacidad aparece en escena. A modo de ejemplo, nadie desconoce que la educación secundaria sea obligatoria por ley, pero toleramos que las personas con discapacidad permanezcan en espacios que no acreditan la finalización de ese nivel. Nunca se cuestiona el derecho al trabajo, pero naturalizamos que dependan todas sus vidas de los subsidios que decida darles (o no) un gobierno. No suele discutirse la existencia de derechos sexuales y reproductivos, pero normalizamos que algunas de ellas sean vistas como niñas eternas incapaces de desear y ser deseadas. No se pone en duda el derecho al ocio, pero tampoco nos escandaliza el hecho de que las personas con discapacidad deban hacer estudios de mercado para identificar a qué bar podrán ir o en qué destino podrán vacacionar dada la inaccesibilidad de la mayoría de ellos. A quienes no tenemos discapacidad nos resulta imposible imaginar una vida así. Pero podemos imaginarla muy fácilmente para otros que pensamos que no son como nosotros.

Algunas de estas reflexiones son las que inspiraron “Por Defecto”, un videopódcast que lanzamos desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para resetear un sentido común que reprime identidades y arrasa con proyectos vitales. En este ciclo de entrevistas conducido por Jairo Straccia, 12 personas con discapacidad nos cuentan cómo es vivir en un mundo diseñado desde y para la “normalidad” y nos invitan a pensar qué pasa si las barreras, lejos de estar en ellas, están a su alrededor.

Repensar críticamente las bases sobre las cuales se erigió el tejido social que habitamos y las lógicas de normalización que continúan gobernándolo es un imperativo político y ético. Porque la mirada inferiorizante que existe sobre la discapacidad es incompatible con cualquier ejercicio de derechos. Porque no hay igualdad que pueda nacer de la subalternización del otro. Cuando entendamos esto, la discapacidad va a dejar de ser un mero tema de coyuntura: va a estar en agenda hasta que todas estas personas puedan ser quienes elijan ser, hasta que sus deseos se respeten, hasta que sus modos de estar en el mundo sean valorados. Hablemos de discapacidad hasta que la dignidad deje de sonar utópica.

(*) Celeste Fernandez es abogada, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y docente universitaria de Derecho Constitucional (USAL) y de Derechos Humanos y Garantías (UBA).