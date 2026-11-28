Los campos maduros pierden producción y participación en el negocio energético argentino.

Hoy 07:07

Por Mario Espina, en diario Clarín

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Mientras Argentina se acerca al millón de barriles diarios de petróleo de la mano de Vaca Muerta, las provincias y las empresas que explotan los yacimientos convencionales buscan frenar la caída de su producción. La situación reunió este jueves en Ushuaia a funcionarios de seis provincias productoras y ejecutivos de compañías petroleras en el encuentro Repensar las Cuencas Maduras.

En abril de 2024, Argentina producía 318.000 barriles diarios de petróleo convencional y 369.000 de no convencional. En septiembre de este año, esos volúmenes fueron de 277.300 y 700.000 barriles, respectivamente. En dos años y medio, mientras la producción no convencional creció casi un 90%, la convencional cayó un 13% y pasó de representar el 46% de la extracción nacional al 28%.

"El primer objetivo debería ser disminuir la tasa de declino", sostuvo Alejandro Monteiro, director ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), en diálogo con Clarín. Entre los factores que explican el deterioro, mencionó el cierre de pozos durante la pandemia y el encarecimiento de los costos en dólares en la Argentina.

El mapa que dejó YPF

La decisión de YPF de desprenderse de sus activos madurosmediante el Plan Andes derivó en distintas estrategias provinciales. Mientras que en Chubut y Mendoza predominaron los traspasos a operadores privados, Santa Cruz recibió las áreas a través de la estatal Fomicruz para luego adjudicarlas a otras compañías. Tierra del Fuego asumió una participación directa en el negocio mediante Terra Ignis, petrolera de la provincia, que recibió siete áreas y acordó su operación con Velitec, mientras busca un socio financiero para conformar una UTE.

Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, reconoció que el recambio de operadores generó un desequilibrio productivo. "Hay empresas que están mejor que otras. Hay empresas donde tenemos quejas, hay empresas que no", señaló. Las inversiones más importantes están previstas para 2027.

Monteiro consideró que el ingreso de compañías enfocadas en el convencional puede contribuir a eliminar ineficiencias, aunque advirtió sobre la incertidumbre respecto de la capacidad de los nuevos operadores para afrontar los pasivos heredados de YPF con los ingresos de esos yacimientos.

Pan American Energy (PAE), la segunda productora de petróleo del país y la principal operadora de yacimientos convencionales, avanza en una apuesta de US$ 1.200 millones -que busca los beneficios del RIGI- para alcanzar una producción incremental de 46 millones de barriles en Cerro Dragón, Chubut, a través de la recuperación terciaria.

"El yacimiento maduro no es el fin de un yacimiento, sino que hay oportunidades", sostuvo Juan Martín Bulgheroni, ejecutivo de la compañía. El RIGI presentado prevé la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros (sustancias químicas) para la recuperación terciaria del petróleo y gas convencional. En paralelo, explora el potencial no convencional del Golfo San Jorge.

El gas y la apuesta por el offshore

Las cuencas Austral y del Golfo San Jorge todavía explican el 22% de la producción nacional de gas. En septiembre aportaron 23,9 y 7,9 millones de metros cúbicos diarios, respectivamente, con caídas interanuales del 8,7% y del 16,1%.

Sin embargo, la Cuenca Austral tiene por delante un horizonte de nuevas inversiones offshore. "Podemos apostar a los dos, y deberíamos apostar a los dos, el no convencional y el convencional", sostuvo Gianfranco Ungaro, director del activo Tierra del Fuego de TotalEnergies.

La petrolera francesa proyecta invertir US$ 1.500 millones en el Proyecto Alberdi, que contempla la construcción de pozos eléctricos submarinos frente a las costas fueguinas. La compañía también estudia otras iniciativas que podrían aportar producción en 2028.

Por su parte, la noruega Equinor prevé realizar junto con YPF y CGC perforaciones exploratorias entre 2028 y 2029en las áreas AUS 105 y AUS 106 de la Cuenca Austral, a unos 26 kilómetros de la costa de Río Grande. El avance de esas actividades está sujeto a la obtención de los permisos ambientales y regulatorios.