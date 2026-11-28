El Banco Central retomó además las compras de divisas hacia el cierre de la semana.

Hoy 07:25

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

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El mercado argentino cerró la semana con una recuperación en bonos y acciones después de las fuertes bajas acumuladas durante noviembre. Los Globales avanzaron entre 2,2% y 5,3%, el MSCI Merval subió 7,4% medido en dólares y la brecha entre el CCL y el tipo de cambio oficial volvió a ubicarse por debajo del 10%. El Banco Central retomó además las compras de divisas hacia el cierre de la semana. En el frente internacional, Wall Street mostró una recuperación generalizada, mientras que los Treasuries tuvieron movimientos diferentes según el tramo de la curva y las principales materias primas terminaron con ganancias.

Los Globales recuperaron parte del terreno perdido en noviembre

La deuda soberana argentina en dólares consiguió revertir parte de las bajas observadas durante las semanas anteriores. Los títulos bajo legislación extranjera avanzaron entre un 2,2% y un 5,3% durante el período, con el GD41 encabezando la recuperación.

La mejora tomó mayor impulso durante la última rueda, cuando los Globales registraron subas de entre el 3,0% y el 4,8%. El movimiento permitió recomponer parcialmente las valuaciones después del deterioro que venían mostrando durante noviembre, aunque todavía no alcanza para modificar el balance mensual.

En lo que va del mes, los títulos soberanos acumulan retrocesos de entre el 3,8% y el 7,5%. La lectura semanal muestra así una recuperación importante, pero dentro de un noviembre que continúa dejando resultados negativos para toda la curva.

El comportamiento de los bonos vuelve a poner en evidencia la diferencia entre el movimiento de corto plazo y el acumulado mensual. La semana permitió recuperar parte del terreno perdido, aunque los niveles actuales todavía reflejan las bajas registradas durante las ruedas anteriores.

Pedro Chávez Atia

El Merval acompañó la recuperación, aunque noviembre sigue en negativo

La renta variable argentina también consiguió mejorar durante la semana. El MSCI Merval avanzó un 7,4% medido en dólares y finalizó en US$47,8, nivel equivalente a aproximadamente US$1.361 bajo la referencia utilizada por el índice anterior.

La recuperación fue significativa después de las bajas observadas durante noviembre, pero todavía resulta insuficiente para revertir completamente el desempeño del mes. El principal índice accionario local acumula una caída del 13,9% durante noviembre.

Al igual que ocurrió con la deuda soberana, el comportamiento del Merval deja dos lecturas diferentes. Por un lado, la última semana mostró una recuperación clara en las cotizaciones. Por otro, el acumulado mensual continúa reflejando el fuerte ajuste atravesado durante las semanas previas.

La mejora semanal permitió así una recomposición parcial de las acciones argentinas, aunque el balance de noviembre todavía permanece ampliamente en terreno negativo.

La brecha cambiaria volvió a ubicarse por debajo del 10%

Uno de los movimientos más destacados de la semana se produjo en el mercado cambiario. Después de haber superado el 14% el viernes anterior —su mayor nivel desde la antesala de la salida parcial del cepo cambiario—, la brecha entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial registró una fuerte compresión.

El tipo de cambio oficial avanzó un 1,6% durante la semana y terminó en $1.605. El CCL, en cambio, retrocedió un 2,7% hasta $1.752. La combinación de ambos movimientos permitió que la brecha descendiera hasta el 9,2%.

La dinámica estuvo acompañada por nuevos indicios de intervención oficial, con elevados volúmenes operados en AL30 tanto en pesos como en cable. El comportamiento de esas operaciones coincidió con la reducción observada en la distancia entre ambas referencias cambiarias.

Después de la fuerte ampliación registrada durante la semana anterior, el regreso de la brecha a un solo dígito representa uno de los principales cambios del período. El movimiento se produjo a través de una suba del oficial y una baja del CCL, lo que aceleró la compresión respecto de los niveles alcanzados previamente.

El BCRA retomó las compras hacia el cierre de la semana

El Banco Central volvió a registrar compras de divisas después de cuatro ruedas consecutivas sin adquisiciones hasta el jueves.

En la última jornada, la autoridad monetaria compró US$61 millones en el mercado cambiario, la mayor adquisición registrada en siete ruedas. Con esta operación, el acumulado de compras durante noviembre ascendió a US$406 millones.

El movimiento marcó un cambio respecto de las jornadas previas, durante las cuales el BCRA había permanecido sin sumar divisas. La compra del cierre semanal permitió así ampliar el saldo acumulado durante el mes, en paralelo con la compresión observada en la brecha cambiaria.

El frente cambiario terminó entonces con dos movimientos relevantes: una brecha nuevamente por debajo del 10% y un Banco Central que retomó las compras de dólares después de varios días sin intervención compradora.

Wall Street cerró con una recuperación generalizada

En Estados Unidos, los principales índices accionarios consiguieron terminar la semana con avances significativos.

El Nasdaq Composite encabezó las subas con una mejora del 4,3%, mientras que el Dow Jones avanzó un 4,2% y el S&P 500 ganó un 3,9%. El resultado mostró una recuperación amplia de la renta variable estadounidense después de las correcciones observadas durante las semanas anteriores.

La actividad, sin embargo, fue menor hacia el cierre del período. El feriado de Thanksgiving mantuvo los mercados estadounidenses cerrados el jueves y la rueda del viernes tuvo una duración reducida.

A pesar de esa menor actividad, los tres principales índices lograron cerrar la semana con ganancias. La mejora fue además bastante pareja entre los distintos segmentos de Wall Street, con diferencias acotadas entre Nasdaq, Dow Jones y S&P 500.

Los Treasuries mostraron movimientos distintos según el plazo

El mercado de bonos del Tesoro estadounidense no tuvo una dirección uniforme. La tasa a dos años avanzó 3 puntos básicos durante la semana y terminó en 4,70%, mientras que el rendimiento del Treasury a diez años retrocedió 5 puntos básicos hasta 4,93%.

Como resultado, la diferencia entre ambos tramos de la curva terminó en 23 puntos básicos.

La evolución dejó movimientos opuestos entre la parte corta y la larga de los Treasuries. Mientras el rendimiento a dos años subió, la tasa a diez años volvió a ubicarse por debajo de la referencia del 5%.

La curva estadounidense cerró así una semana con señales diferentes según el vencimiento, en contraste con la recuperación más homogénea que mostraron los principales índices accionarios.

Petróleo y oro cerraron la semana con ganancias

Las principales materias primas también mostraron un balance positivo. El WTI avanzó un 1,4% durante la semana y terminó en US$83,1 por barril, mientras que el Brent subió un 4,4% hasta US$95,4 por barril.

El oro, por su parte, registró una ganancia del 3,6% y finalizó en US$3.654 por onza.

En el mercado de monedas, el índice DXY terminó prácticamente sin cambios y cerró en torno a los 104 puntos.

El comportamiento conjunto dejó una semana de recuperación para el petróleo y el oro, mientras que el dólar estadounidense mostró una evolución estable frente a las principales monedas internacionales.

El cierre dejó una recuperación parcial en los activos locales

El mercado argentino terminó la semana con una mejora tanto en deuda como en acciones. Los Globales avanzaron entre un 2,2% y un 5,3%, mientras que el MSCI Merval subió un 7,4% hasta US$47,8. Sin embargo, tanto los bonos como el índice accionario continúan mostrando pérdidas en el acumulado de noviembre.

En el mercado cambiario, la brecha entre el CCL y el tipo de cambio oficial descendió hasta el 9,2%, después de haber superado el 14% una semana antes. El BCRA, además, retomó las compras de divisas en la última jornada y elevó a US$406 millones las adquisiciones acumuladas durante el mes.

En el frente externo, Wall Street cerró con una recuperación generalizada, mientras que los Treasuries mostraron movimientos diferentes entre los vencimientos cortos y largos. El petróleo y el oro también finalizaron la semana con ganancias.

La semana dejó así una recomposición de varios activos después de las bajas anteriores, aunque el balance mensual continúa siendo negativo para los principales títulos y acciones argentinas.

Por Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.







*Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.