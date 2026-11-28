Después de una jornada marcada por la inestabilidad, el pronóstico anticipa un sábado sin lluvias y con temperaturas en ascenso. La mínima será de 18 °C y la humedad rondará el 70 %.

Hoy 01:31

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 28 de noviembre de 2026 una jornada de buen tiempo en Santiago del Estero, sin lluvias previstas y con un leve ascenso de la temperatura, que podría alcanzar una máxima de 35 °C.

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Luego de un viernes con condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas, el pronóstico indica que las precipitaciones darán una tregua durante el comienzo del fin de semana, aunque el calor volverá a sentirse con intensidad.

De acuerdo con los datos meteorológicos, la temperatura mínima será de 18 °C, mientras que la máxima llegará a los 35 °C, un grado por encima de la máxima prevista para el viernes.

Por su parte, la humedad rondará el 70 %, en una jornada que estará caracterizada por el predominio del sol durante las primeras horas y un aumento gradual de la nubosidad.

Cómo estará el cielo durante el sábado

Según el pronóstico, la mañana comenzará con el cielo despejado, ofreciendo condiciones favorables para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre.

Sin embargo, hacia la tarde se espera un incremento de la nubosidad, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían alcanzar los 35 °C.

Para la noche, el organismo nacional prevé que se mantengan las condiciones de nubosidad parcial, sin precipitaciones anunciadas para ese período.