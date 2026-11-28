Un hombre de 38 años se encuentra en estado crítico tras ser baleado en la cabeza durante una pelea en el barrio 314 Viviendas de San Miguel de Tucumán, donde la Unidad Fiscal de Homicidios I investiga el caso.

Hoy 01:37

El pasado viernes 27 de noviembre, a las 16:15 horas, un violento hecho marcó la jornada en calle Lidoro Quinteros al 2800, en el barrio 314 Viviendas, situado en la zona sur de San Miguel de Tucumán. En este incidente, la víctima, identificada como Osvaldo José Toranzo, de 38 años, sufrió una grave herida de arma de fuego en la cabeza.

Según las primeras investigaciones, Toranzo se vio involucrado en una pelea con otro individuo en la vereda de su hogar. Tras la conclusión del altercado, un familiar del contrincante de Toranzo se presentó en el lugar y disparó varias veces, resultando uno de esos disparos en el impacto directo contra la cabeza de la víctima. El disparo causó un orificio de entrada y salida en la región temporal izquierda, lo que provocó un estado crítico en el hombre.

Inmediatamente después del ataque, Toranzo fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde se encuentra internado en grave estado. La situación ha generado una gran preocupación en la comunidad, que pide justicia y clarificación de los hechos ocurridos.

La Unidad Fiscal de Homicidios I, bajo la dirección del fiscal Pedro Gallo, ha tomado intervención en el caso. Para avanzar en la investigación, se ha dispuesto que se trasladaran al lugar los funcionarios judiciales Luis Macedo y Vanesa Mirando.

La Fiscalía ha indicado que se está recolectando una serie de testimonios y evidencias que permitirán establecer las circunstancias que rodearon el ataque y, además, identificar al autor del disparo, quien, hasta el momento, se encuentra prófugo de la justicia.

El suceso ha generado un gran revuelo en la población, que exige respuestas claras y rápidas respecto a la seguridad en la región. Las autoridades locales han intensificado sus esfuerzos para resolver este caso y asegurar la tranquilidad de los ciudadanos.

A medida que avanza la investigación, se espera que se logren avances significativos que permitan esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable de este grave ataque. La comunidad está atenta a las actualizaciones que puedan surgir en los próximos días.