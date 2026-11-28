Un operativo de la Policía Federal Argentina en San Ramón de la Nueva Orán resultó en el secuestro de 85 kilos de marihuana durante un control en la Ruta Nacional 50.

Hoy 01:41

En un importante operativo policial que tuvo lugar en San Ramón de la Nueva Orán, la Policía Federal Argentina logró incautar un total de 85 kilos de marihuana. Este procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la localidad, en el marco de los controles de seguridad implementados en la frontera norte del país.

El control vehicular se estableció sobre la Ruta Nacional 50, donde los efectivos policiales estaban enfocados en prevenir delitos federales y detectar posibles infracciones a la Ley de Drogas. Durante la vigilancia, los agentes detectaron una camioneta utilitaria que se desplazaba a alta velocidad, lo que despertó su atención.

Al intentar detener al conductor de la camioneta, este desobedeció la orden inicial y continuó su marcha unos metros más adelante, donde finalmente se detuvo. Descendió del vehículo junto con un acompañante y ambos se dieron a la fuga hacia una zona de malezas, evadiendo así la identificación por parte de las autoridades.

Ante la situación de abandono del vehículo, los agentes procedieron a inspeccionar la camioneta, donde encontraron varios bultos que emitían un fuerte olor característico de la marihuana. Este hallazgo llevó a la comunicación inmediata con la Fiscalía Descentralizada de Orán, bajo la supervisión del fiscal Luis Valencia.

Una vez trasladado el vehículo a la dependencia policial, los agentes procedieron a abrir los paquetes encontrados, confirmando que contenían un total de 85 kilos de marihuana. Además de la droga, se incautaron otros elementos, incluyendo un cuchillo hallado en el habitáculo de la camioneta.

Los elementos decomisados han quedado a disposición de la Justicia, en el contexto de una investigación que se lleva a cabo por una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737. Este operativo resalta la importancia de los controles en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La labor de las fuerzas policiales en este tipo de operativos es fundamental para desarticular redes de tráfico de drogas y garantizar la seguridad pública. Así, la Policía Federal continúa con su compromiso de realizar intervenciones efectivas para combatir el narcotráfico en el país.