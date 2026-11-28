El procedimiento se inició gracias a datos aportados previamente por el personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza, por el cual se estableció un control vehicular.

Hoy 10:12

La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 80 kilos de hojas de coca en estado natural que eran transportados en vehículo que circulaba por la Ruta Nacional N.º 9, a la altura del kilómetro 1210, cercana a la localidad santiagueña de Termas de Río Hondo.

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El procedimiento se inició gracias a datos aportados previamente por el personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza, por el cual se estableció un control vehicular.

Durante la inspección, los efectivos detectaron a un transporte que provenía de Orán y tenía como destino la provincia de Córdoba, que contenía dos paquetes de formas rectangulares cuyo contenido no pudo ser identificado por el escáner portátil.

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Los agentes, ante la sospecha de un posible ilícito y por orden del Juez de la localidad, trasladaron el camión de transporte, para verificar el contenido.

Posteriormente, se constató que siete encomiendas contenían hojas de coca en estado natural, distribuidas en distintas bolsas, cuyo peso ascendía a más de 80 kilos de hojas de esta sustancia, sin el correspondiente aval aduanero, cuyo valor de mercado asciende a 7millones de pesos.

Interviene en la causa el Juzgado Federal federal N°2 de Santiago del Estero, a cargo del doctor Sebastián Argibay.