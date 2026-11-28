El Ejército estadounidenses atacó un buque que intentaba romper el bloqueo impuesto por Washington a Irán, en pleno estrecho de Ormuz. La ofensiva no dejó heridos, mientras esta principal vía marítima sigue cerrada.
La ofensiva fue confirmada por el Mando Central estadounidense, que afirmó que continúa aplicando el bloqueo sobre los puertos iraníes.
El Ejército estadounidenses atacó un buque que intentaba romper el bloqueo impuesto por Washington a Irán, en pleno estrecho de Ormuz. La ofensiva no dejó heridos, mientras esta principal vía marítima sigue cerrada. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La ofensiva de Washington fue de parte de un avión estadounidense, que abrió fuego contra un buque con bandera de Palaos, ubicado en el golfo de Omán y que fue visto en los puertos iraníes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron el viernes que habían alcanzado al buque Pacific Archer por la popa con "municiones de precisión" cuando este intentaba romper el bloqueo. "La propulsión del buque quedó finalmente inutilizada y la tripulación civil no resultó herida", indicó el comunicado estadounidense, citó EuroNews. Según el comunicado, el Pacific Archer había salido del puerto iraní de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz, y fue interceptado el jueves poco después en el golfo de Omán, tras atravesar el estrecho. El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses señaló que "continúa aplicando estrictamente el bloqueo", lo que le ha permitido inutilizar seis buques y desviar otros 158. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a reanudar los ataques militares contra Irán después de Año Nuevo si ambos países no alcanzan un acuerdo. En declaraciones a Fox News, el mandatario calificó de inútiles las conversaciones diplomáticas con Teherán y acusó a los negociadores iraníes de dilatar el proceso, en medio de la disputa por el estratégico estrecho de Ormuz. “Ahora son más agresivos que antes de las elecciones”, sostuvo Trump, en referencia al comportamiento de los representantes iraníes después de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas. El mandatario también lanzó duras críticas contra los negociadores de Teherán, a quienes describió como “bailarines de claque profesionales”. “Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías”, afirmó.
El Ejército estadounidenses atacó un buque que intentaba romper el bloqueo impuesto por Washington a Irán, en pleno estrecho de Ormuz. La ofensiva no dejó heridos, mientras esta principal vía marítima sigue cerrada.
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La ofensiva de Washington fue de parte de un avión estadounidense, que abrió fuego contra un buque con bandera de Palaos, ubicado en el golfo de Omán y que fue visto en los puertos iraníes.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron el viernes que habían alcanzado al buque Pacific Archer por la popa con "municiones de precisión" cuando este intentaba romper el bloqueo.
"La propulsión del buque quedó finalmente inutilizada y la tripulación civil no resultó herida", indicó el comunicado estadounidense, citó EuroNews.
Según el comunicado, el Pacific Archer había salido del puerto iraní de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz, y fue interceptado el jueves poco después en el golfo de Omán, tras atravesar el estrecho.
El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses señaló que "continúa aplicando estrictamente el bloqueo", lo que le ha permitido inutilizar seis buques y desviar otros 158.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a reanudar los ataques militares contra Irán después de Año Nuevo si ambos países no alcanzan un acuerdo. En declaraciones a Fox News, el mandatario calificó de inútiles las conversaciones diplomáticas con Teherán y acusó a los negociadores iraníes de dilatar el proceso, en medio de la disputa por el estratégico estrecho de Ormuz.
“Ahora son más agresivos que antes de las elecciones”, sostuvo Trump, en referencia al comportamiento de los representantes iraníes después de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas.
El mandatario también lanzó duras críticas contra los negociadores de Teherán, a quienes describió como “bailarines de claque profesionales”. “Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías”, afirmó.