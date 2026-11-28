Javier Milei firmó el decreto que establece el período de sesiones entre el 1 y el 31 de diciembre.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1433/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La convocatoria habilita al Poder Legislativo a debatir durante diciembre exclusivamente los asuntos incluidos en el anexo de la norma.
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El temario contempla iniciativas económicas, políticas y judiciales que el oficialismo pretende impulsar antes del cierre del año legislativo.
Los 11 temas incluidos en las sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo incorporó los siguientes proyectos y asuntos para su tratamiento parlamentario:
Qué puede tratar el Congreso durante diciembre
La convocatoria establece que las cámaras legislativas deberán limitar sus debates a los asuntos incluidos en el temario oficial. Esto significa que no podrán incorporar libremente otros proyectos que no hayan sido habilitados por el Poder Ejecutivo.
Entre los principales desafíos del oficialismo estará conseguir los respaldos necesarios para avanzar con las iniciativas económicas y políticas, además de reunir los acuerdos parlamentarios para las designaciones judiciales.
Con este llamado, el Gobierno busca mantener la actividad legislativa durante todo diciembre y avanzar con una agenda que incluye reformas institucionales, cambios económicos y proyectos considerados prioritarios por la administración de Milei.