Javier Milei firmó el decreto que establece el período de sesiones entre el 1 y el 31 de diciembre.

Hoy 09:59

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1433/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La convocatoria habilita al Poder Legislativo a debatir durante diciembre exclusivamente los asuntos incluidos en el anexo de la norma.

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El temario contempla iniciativas económicas, políticas y judiciales que el oficialismo pretende impulsar antes del cierre del año legislativo.

Los 11 temas incluidos en las sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo incorporó los siguientes proyectos y asuntos para su tratamiento parlamentario:

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas): busca establecer un marco legal vinculado al reclamo argentino sobre las islas. Presupuesto 2027: el proyecto de gastos y recursos del Estado nacional, que ya tiene trámite parlamentario. Súper RIGI: un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias. Reforma Electoral Integral: una iniciativa que forma parte de los cambios políticos que impulsa el Gobierno. Régimen de Cabotaje y Marina Mercante: contempla modificaciones vinculadas al transporte marítimo y la admisión temporaria. Ley de Biocombustibles: propone regular la elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de estos productos. Combate contra el Juego Ilegal: una iniciativa destinada a avanzar sobre la regulación y el control de las actividades de apuestas ilegales. Ley de Hojarasca: busca modificar o derogar distintas normas consideradas obsoletas por el Poder Ejecutivo. Fortalecimiento de la Alianza Estratégica entre Argentina y Estados Unidos: un proyecto que todavía debe ser enviado formalmente por el Gobierno. Ley de Competitividad Financiera: otra iniciativa pendiente de presentación por parte del Ejecutivo. Pliegos para designaciones y promociones judiciales: contempla los nombramientos que necesitan el acuerdo del Senado.

Qué puede tratar el Congreso durante diciembre

La convocatoria establece que las cámaras legislativas deberán limitar sus debates a los asuntos incluidos en el temario oficial. Esto significa que no podrán incorporar libremente otros proyectos que no hayan sido habilitados por el Poder Ejecutivo.

Entre los principales desafíos del oficialismo estará conseguir los respaldos necesarios para avanzar con las iniciativas económicas y políticas, además de reunir los acuerdos parlamentarios para las designaciones judiciales.

Con este llamado, el Gobierno busca mantener la actividad legislativa durante todo diciembre y avanzar con una agenda que incluye reformas institucionales, cambios económicos y proyectos considerados prioritarios por la administración de Milei.