El piloto argentino sufrió problemas de estabilidad en su Alpine A526 y completó 21 vueltas en el circuito de Lusail. Pese a los ajustes realizados, no logró meterse entre los mejores tiempos de una sesión nuevamente dominada por Kimi Antonelli con Mercedes.

Hoy 12:40

Franco Colapinto cerró su participación en los entrenamientos del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con un 16° puesto en la tercera y última práctica libre, disputada este sábado en el circuito de Lusail. El argentino volvió a experimentar problemas de estabilidad con su Alpine A526, que le impidieron alcanzar el rendimiento esperado antes de la clasificación.

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En la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, el piloto completó 21 vueltas al trazado de 5.419 metros, utilizando exclusivamente neumáticos de compuesto blando y trabajando en diferentes modificaciones para mejorar el comportamiento del monoplaza.

La sesión estuvo marcada por las constantes correcciones en la puesta a punto del Alpine, especialmente en los alerones delanteros, con el objetivo de solucionar los problemas de sobreviraje que habían aparecido durante la jornada del viernes.

Los problemas que complicaron a Colapinto en Qatar

Durante el entrenamiento, Colapinto mantuvo una comunicación permanente con su ingeniero Stuart Barlow, a quien le explicó que el auto había mejorado su rendimiento en los sectores de alta velocidad, aunque continuaba presentando dificultades en las curvas.

El principal inconveniente fue la pérdida de adherencia en el tren trasero, una situación que provocó inestabilidad y complicó sus intentos de marcar tiempos competitivos.

A esto se sumó la degradación de los neumáticos, uno de los factores determinantes en el circuito qatarí, donde los compuestos pierden rendimiento después de pocas vueltas rápidas.

Colapinto inició su trabajo con un registro de 1m24s638 y posteriormente continuó realizando ajustes para encontrar una configuración más equilibrada.

Un último intento con neumáticos nuevos

Después de revisar la parte posterior del monoplaza, el equipo Alpine decidió colocar un nuevo juego de neumáticos blandos para afrontar los minutos finales de la práctica.

Con esa configuración, el argentino consiguió mejorar su registro personal, aunque no logró salir del 16° puesto en la clasificación general.

En la comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, Colapinto mostró un rendimiento superior en los dos primeros sectores del circuito, pero perdió algunas décimas en el último tramo de la vuelta.

Por su parte, Kimi Antonelli volvió a marcar el mejor tiempo con Mercedes, ratificando el dominio de la escudería alemana durante las sesiones de entrenamientos en Qatar.

Colapinto buscará recuperarse en la clasificación

Tras finalizar 12° en la primera práctica, 15° en la segunda y 16° en la última sesión, Colapinto afrontará la clasificación con el desafío de encontrar una mejor respuesta de su Alpine.

El objetivo será corregir los problemas de estabilidad que condicionaron su rendimiento y conseguir una posición de largada favorable para la carrera del domingo.

La clasificación del Gran Premio de Qatar está prevista para este sábado, desde las 15 (hora argentina), mientras que la carrera se disputará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 13.

Después de su destacado sexto puesto en Las Vegas, Franco Colapinto buscará recuperar competitividad en Lusail y mantener sus posibilidades de sumar puntos en la penúltima carrera de la temporada.