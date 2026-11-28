La niña de 4 años fue asistida inicialmente en el Hospital del Charco y luego derivada al CIS de Termas de Río Hondo.

Hoy 11:53

Una situación de preocupación se vivió durante la madrugada de este sábado, cuando una nena de apenas 4 años tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro de salud luego de ingerir dos comprimidos de clonazepam que encontró entre los medicamentos de su abuela.

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De acuerdo con la información recabada, la pequeña se encontraba en la vivienda de su abuela junto a su padre. En un momento, mientras jugaba, tomó un recipiente donde la mujer guardaba distintos medicamentos, abrió algunos blíster y habría consumido dos pastillas.

La situación fue advertida por su padre, quien al revisar el recipiente notó que faltaban varios comprimidos. Si bien encontró algunas pastillas en el suelo, constató que dos de clonazepam no estaban, por lo que decidió actuar rápidamente y trasladar a la niña al Hospital del Charco.

Debido a lo ocurrido, posteriormente fue derivada al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo, donde recibió hidratación parenteral y quedó bajo observación médica. Según se informó, al momento de la evaluación presentaba parámetros normales.

En el caso tomó intervención personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 6. Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, se ordenó dejar constancia de lo sucedido en el libro de guardia.