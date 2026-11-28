Los efectivos procedieron a identificar al sospechoso, un joven de 23 años y constataron que registraba un pedido de detención vigente por el delito de hurto y desobediencia judicial.

Hoy 11:43

El procedimiento se concretó durante la mañana de este sábado en inmediaciones de las peatonales 28 y 22 del barrio Sargento Cabral, luego de que efectivos de la Subcomisaría Sargento Cabral, que realizaban recorridos preventivos por la zona, fueran alertados sobre un desorden protagonizado por varias personas en la vía pública.

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Al arribar al lugar, los uniformados observaron que dos hombres mantenían una pelea, por lo que intervinieron para separar a los involucrados y restablecer la calma.

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Durante las averiguaciones, un hombre de 32 años manifestó que uno de los participantes, conocido por el alias de “Ferchu”, habría ingresado a su vivienda y sustraído una suma de dinero mientras se encontraba bañándose. Ante esta situación, fue invitado a formalizar la correspondiente denuncia.

Posteriormente, los efectivos procedieron a identificar al sospechoso, un joven de 23 años. Al verificar sus datos en los sistemas policiales, constataron que registraba un pedido de detención vigente por el delito de hurto y desobediencia judicial, por lo que fue trasladado a la Comisaría Comunitaria Nº 2.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, el sujeto quedó alojado en sede policial, mientras continúan las actuaciones correspondientes.