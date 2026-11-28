El Xeneize busca cerrar un año histórico con nuevos títulos y ya comenzó a planificar la temporada que viene.

Hoy 11:24

Boca Juniors atraviesa un gran presente deportivo y, mientras mantiene la ilusión de sumar nuevos títulos antes de finalizar 2026, la dirigencia ya comenzó a trabajar en la planificación del mercado de pases de 2027. El objetivo principal será mantener la base del plantel campeón de la Copa Sudamericana y reforzar algunos sectores puntuales para afrontar la próxima Copa Libertadores.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de quedarse con el primer puesto de la tabla anual y conquistar la Sudamericana, pero todavía tiene importantes desafíos por delante: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones.

En este contexto, el entrenador dejó en claro en distintas oportunidades que la prioridad es concentrarse en los compromisos que restan y tratar de conquistar todos los títulos posibles.

Sin embargo, a poco más de un mes de la apertura del mercado de transferencias, la dirigencia ya tiene una postura definida sobre las posibles incorporaciones y las salidas que podrían producirse.

Boca buscaría incorporar hasta tres refuerzos

La intención del Xeneize no es realizar una renovación profunda del plantel, sino sumar jugadores en posiciones específicas, siempre que aparezcan oportunidades que permitan potenciar al equipo.

En principio, Boca incorporaría como máximo tres futbolistas durante el próximo mercado de pases, con la intención de mantener el funcionamiento colectivo que le permitió protagonizar una temporada exitosa.

Uno de los sectores que está bajo observación es la defensa, especialmente por el interés que despertó Lautaro Di Lollo en clubes del exterior.

El marcador central recibió sondeos durante las últimas semanas y, aunque todavía no existe una propuesta formal, su situación podría generar movimientos en el mercado.

Francisco Álvarez, el defensor que está en carpeta

Ante una eventual salida de Di Lollo, Boca mantiene conversaciones por Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors que ya había despertado el interés de Rodolfo Arruabarrena en el anterior período de transferencias.

El futbolista aparece como una alternativa para reforzar la última línea, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre una posible oferta formal.

Su incorporación dependerá de cómo evolucione el mercado y de las decisiones que tome la dirigencia respecto de los jugadores que integran actualmente el plantel.

Los cuatro juveniles que Boca considera invendibles

Otro de los puntos centrales de la planificación para 2027 es la continuidad de los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

La dirigencia tomó la decisión de considerar intransferibles a Facundo Herrera, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leonel Flores, cuatro jóvenes que se consolidaron como piezas importantes dentro del proyecto deportivo.

Los dirigentes entienden que estos futbolistas representan una parte fundamental del presente y del futuro del equipo, por lo que no tienen intenciones de negociar sus salidas.

Sin embargo, todos cuentan con cláusulas de rescisión de 20 millones de dólares, una cifra que podría permitir su salida si algún club interesado decide ejecutarlas en las condiciones previstas por sus contratos.

Por eso, la postura de Boca es clara: no aceptar ofertas inferiores a esos montos y realizar todos los esfuerzos posibles para conservar a sus principales promesas.

La Copa Libertadores 2027, el gran objetivo

Después de conquistar la Copa Sudamericana y asegurar su regreso a la máxima competencia continental, Boca considera fundamental sostener una estructura competitiva para la próxima temporada.

La intención es llegar al inicio de 2027 con la mayor parte del plantel actual, sumar algunos refuerzos puntuales y mantener la identidad futbolística que consolidó Arruabarrena.

Mientras tanto, el Xeneize concentra sus esfuerzos en la definición del Clausura y la Copa Argentina, con la posibilidad de seguir ampliando su cosecha de títulos antes de cerrar el año.

Así, Boca ya comienza a delinear su futuro: pocos refuerzos, continuidad de sus principales figuras y una apuesta fuerte por los juveniles, con la Copa Libertadores como uno de los grandes desafíos de 2027.