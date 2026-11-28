Ocurrió este sábado en el barrio Virgen de Guadalupe. La víctima, de 14 años, fue atacada por cuatro jóvenes y trasladada de urgencia al CEPSI.

Hoy 11:47

El violento hecho se registró este sábado, en las inmediaciones de una finca ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe, cuando el menor se retiraba de una fiesta de cumpleaños.

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Según contó el padre de la víctima, un hombre de 35 años domiciliado en el barrio Villa del Carmen, el joven salía de la celebración cuando fue interceptado por cuatro individuos que, según trascendió, también habían participado del mismo encuentro.

Sin mediar palabra, los agresores lo golpearon en distintas partes del cuerpo y lograron despojarlo de un teléfono celular Samsung A06 y de su DNI, para luego darse a la fuga.

Tras el asalto, el adolescente fue trasladado de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI). Allí fue asistido por la doctora Ambrosini, quien constató que ingresó consciente, aunque presentaba politraumatismos varios producto de la golpiza, por lo que dispuso la realización de placas radiográficas para evaluar la gravedad de los golpes.

En el caso tomó intervención el personal de la Comisaría Comunitaria N° 5, dependiente de la Departamental N° 1 Norte. Los uniformados entrevistaron al progenitor del damnificado y lo invitaron a radicar la correspondiente denuncia penal para dar inicio a las tareas investigativas que permitan identificar y detener a los autores del ataque.