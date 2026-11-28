Ocurrió en los últimos minutos del viernes en el barrio San Pablo de Termas de Río Hondo. El atacante fue identificado por la propietaria del can.
Un violento suceso que involucró el uso de un arma de fuego, terminó con un can herido por un disparo.
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Según fuentes policiales, cerca de la medianoche del viernes un sujeto que se desplazaba en una motocicleta paró frente a la vivienda de Juana Cano, en calle Maipú del barrio San Pablo, tras lo cual realizó un disparo con arma de fuego en dirección al patio.
Como producto de esta agresión su mascota fue herido.
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De inmediato Cano dio aviso a la policía, indicando que al autor del disparo y de herir a su perro sería una vecino del barrio a quien conoce como Yoni “El Petiso” Gonzáles.
De lo ocurrido tomó conocimiento el fiscal Emanuel Sabater, quien dispuso una serie de medidas a los fines de identificar de forma certera al tirador y lograr su aprehensión.