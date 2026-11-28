La edad no tiene por qué ser un límite para cumplir el sueño de terminar los estudios. La Escuela de Comercio General San Martín, del barrio Misky Mayu, cuenta con distintas modalidades de cursado y un turno nocturno destinado especialmente a jóvenes y adultos que desean completar su formación.

Hoy 11:55

¿Quién dijo que hay una edad para dejar de aprender? Para muchas personas, terminar la escuela secundaria es una materia pendiente que, por diferentes circunstancias de la vida, quedó postergada. Sin embargo, las ganas de superarse, acceder a nuevas oportunidades o simplemente cumplir un sueño pueden convertirse en el impulso necesario para volver a las aulas.

La educación no tiene fecha de vencimiento y completar los estudios secundarios representa mucho más que obtener un título. Es una herramienta que permite ampliar las posibilidades de inserción laboral, continuar una formación superior y desenvolverse con mayor seguridad en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Además, volver a estudiar durante la adultez implica un desafío personal que también puede aportar beneficios al bienestar: estimula la memoria, fortalece las capacidades cognitivas, promueve el aprendizaje permanente y permite construir nuevos vínculos sociales.

Una oportunidad para volver a las aulas en La Banda

Con esta premisa, la Escuela de Comercio General San Martín, ubicada en el barrio Misky Mayu de La Banda, ofrece nuevas oportunidades para que jóvenes y adultos puedan iniciar o continuar sus estudios secundarios.

El establecimiento cuenta con tres turnos: mañana y tarde, destinados a adolescentes, y un turno nocturno especialmente pensado para jóvenes y adultos que desean obtener su título secundario.

Además, la institución dispone de dos modalidades de cursado:

Presencial: destinada a personas a partir de los 16 años, con clases en el establecimiento, acompañamiento docente y actividades en el aula.

destinada a personas a partir de los 16 años, con clases en el establecimiento, acompañamiento docente y actividades en el aula. Semipresencial: para mayores de 18 años, con una propuesta que combina encuentros presenciales y tutorías.

Bajo el lema “Tu futuro comienza hoy. Desde los 16 años, seguí creciendo. Seguí eligiendo tu camino”, la escuela busca acercar la educación a quienes, por diferentes motivos, no pudieron completar sus estudios en el momento que les hubiera gustado.

¿Cómo inscribirse para terminar la secundaria?

La institución informó que las inscripciones comenzaron el 25 de noviembre de 2026 y se realizan en el horario de 19 a 22.

La propuesta representa una oportunidad para quienes todavía tienen pendiente el título secundario y desean abrir nuevas puertas en su vida personal y laboral.

Porque volver a estudiar no significa empezar de cero, sino aprovechar todo lo aprendido a lo largo de la vida para seguir creciendo. Nunca es tarde para elegir un nuevo camino y convertirse en protagonista de la propia historia.