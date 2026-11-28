El entrenador argentino lamentó la derrota por 1-0 ante Columbus Crew, que dejó al equipo de Lionel Messi fuera de los playoffs. Aseguró que sus dirigidos merecieron ganar y reconoció la tristeza por el cierre anticipado de la temporada.

Hoy 12:03

Inter Miami cerró su participación en la MLS Cup 2026 con una dolorosa eliminación en la primera ronda de los playoffs. El equipo de Lionel Messi cayó por 1-0 frente a Columbus Crew, con un gol en tiempo de descuento, y se despidió de la competencia mucho antes de lo esperado.

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Después del encuentro, el entrenador argentino Cristian "Kily" González analizó la derrota en conferencia de prensa, defendió el rendimiento de sus futbolistas y rechazó que la eliminación deba considerarse un fracaso.

"Cuando tenés al número uno y perdés en esta instancia es normal que la gente hable de fracaso, pero la palabra fracaso es para cuando no lo intentás", expresó el director técnico.

En ese sentido, insistió en que el equipo hizo todo lo posible para continuar en carrera y remarcó: "La palabra fracaso es muy fuerte".

Kily González: “El equipo estuvo a la altura”

Más allá del resultado, el entrenador consideró que Inter Miami fue superior a Columbus Crew y que la derrota no reflejó lo sucedido durante el encuentro.

"La derrota fue totalmente injusta. El equipo estuvo a la altura y mereció ganarlo", sostuvo.

El Kily también destacó las oportunidades que generaron sus dirigidos, aunque reconoció que la falta de eficacia terminó siendo determinante.

"Durante todo el partido las situaciones más claras fueron nuestras, pero esto es lo que tiene el fútbol. Obviamente estamos con una tristeza y una decepción terribles", agregó.

El gol agónico de Columbus Crew terminó sellando la eliminación de las Garzas, que habían llegado a los playoffs con la ilusión de defender el título obtenido en 2025.

Una temporada con varios golpes para Inter Miami

La eliminación en la MLS Cup se sumó a otras frustraciones que el equipo de Florida sufrió durante 2026.

Anteriormente, Inter Miami había quedado eliminado frente a Nashville en los octavos de final de la Champions Cup, mientras que en la Leagues Cup se despidió durante la fase de grupos.

De esta manera, el único título que consiguió el equipo durante la temporada fue la Campeones Cup, en la que superó a Cruz Azul.

A pesar de contar con Messi como principal figura, las Garzas no lograron sostener su protagonismo en las competencias más importantes del calendario.

Messi terminó su temporada y se prepara para volver a Argentina

Con la eliminación de Inter Miami, Lionel Messi dio por finalizada oficialmente su actividad competitiva de 2026.

El capitán de la Selección argentina tiene previsto regresar a Rosario para pasar tiempo con su familia durante el receso, como suele hacerlo al finalizar cada temporada.

Entre sus próximas actividades aparece la despedida de Carlos Tevez, programada para el 20 de diciembre en La Bombonera, donde el rosarino está anunciado entre los invitados.

Además, Inter Miami tiene previsto disputar un amistoso frente a River Plate el 19 de enero en el estadio Monumental, como parte de su preparación para la temporada 2027.

Mientras tanto, el equipo estadounidense deberá comenzar a planificar el próximo año después de una eliminación que dejó un sabor amargo, pero que Kily González se negó a calificar como un fracaso, convencido de que sus futbolistas estuvieron a la altura del desafío.