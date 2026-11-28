María Florencia Juárez aprobó su trabajo final en el Congreso de Hemodinamia llevado a cabo en el Hotel Hilton de Mendoza.

Hoy 12:39

La doctora María Florencia Juárez, quien se desempeña como médica cardióloga en el Hospital Regional y el Instituto de Cardiología de Santiago del Estero, realizó este viernes 27 de noviembre la presentación de su trabajo final en el Congreso de Hemodinamia llevado a cabo en el Hotel Hilton de Mendoza, aprobando y recibiéndose con el título de Hemodinamista.

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Un hemodinamista es un médico especialista en cardiología intervencionista que diagnostica y trata enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos mediante técnicas mínimamente invasivas. Utiliza catéteres finos guiados por imágenes, habitualmente a través de una arteria en la muñeca (radial) o la ingle (femoral), para evitar cirugías abiertas.

María Florencia Juárez cursó en la Facultad de Medicina de Rosario, y tras realizar su residencia de Cardiología retornó a la provincia para desarrollar su profesión al servicio de la comunidad santiagueña, donde ya lleva 4 años de labor.

Hija de otro médico como el Dr. Oscar Daniel “Lito” Juárez (actual intendente de San Pedro de Guasayán), destacó que “es un sueño cumplido abordar la especialidad hemodinamia enfocada en aplicar los máximos avances internacionales con una mirada federal en el sistema de salud local”.