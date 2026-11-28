Jackson Follmann, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo que dejó 71 muertos en Colombia, recordó los dramáticos momentos que vivió cuando el plantel brasileño viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016.

Hoy 12:52

Este 28 de noviembre se cumplen diez años de la tragedia aérea del Chapecoense, uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol mundial. El accidente ocurrido en Colombia, cuando el equipo brasileño viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016, provocó la muerte de 71 personas y dejó solamente seis sobrevivientes.

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Entre ellos se encontraba Jackson Follmann, por entonces arquero del conjunto brasileño, quien a una década del desastre recordó los momentos de angustia que vivió antes y después del impacto.

"Recuerdo que los motores se apagaron y las luces se esfumaron. Había silencio, se escuchaba el sonido del viento afuera. Nadie nos dijo nada. Sabía que algo muy malo estaba pasando", relató el exfutbolista en una entrevista con The Athletic.

Follmann, que tenía apenas 24 años cuando ocurrió la tragedia, contó que su primer pensamiento estuvo dirigido a sus seres queridos.

"No es normal oír que el motor se apaga. Pensé en mi familia, solo en ellos, y me preparé para lo peor", expresó.

La noche que conmocionó al mundo del fútbol

El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia partió desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con destino a Medellín, Colombia.

A bordo viajaba la delegación de Chapecoense, que se preparaba para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, además de periodistas, tripulantes y otros pasajeros.

Sin embargo, poco antes de llegar a destino, la aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Antioquia.

La tragedia dejó 71 fallecidos y seis sobrevivientes, entre los que se encontraba Follmann, quien había llegado al club brasileño apenas seis meses antes.

Las investigaciones posteriores determinaron que existieron graves irregularidades relacionadas con la gestión del combustible del avión.

Por ese motivo, el exarquero rechazó que lo sucedido se considere simplemente un accidente.

"Fue una situación de pura negligencia", afirmó.

“Le agradezco enormemente a Dios por no haberme dejado ver”

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando recordó lo que ocurrió después del impacto.

Follmann perdió el conocimiento durante el accidente y despertó en medio de la oscuridad, sin comprender completamente lo que había sucedido.

"Mi cerebro se desconectó. Quizás fue una forma de protegerme, una especie de escudo. No sé cuánto tiempo estuve despierto, pero cuando abrí los ojos grité. No sabía qué estaba pasando", relató.

El exarquero recibió asistencia del sargento Nelson Bermúdez, uno de los primeros rescatistas en llegar al lugar, y posteriormente fue trasladado al Hospital San Vicente.

Al recordar aquellas primeras imágenes, dejó una reflexión estremecedora.

"Le doy muchísimas gracias a Dios por no haber visto nada. Estábamos en el medio del bosque. Estaba oscuro. Recuerdo algunas cosas, pero lo repito: le agradezco enormemente a Dios por no haberme dejado ver", expresó.

Follmann definió aquella experiencia como "el peor momento de mi vida".

La lucha por sobrevivir y el final de su carrera

Las consecuencias del accidente cambiaron para siempre la vida del futbolista brasileño.

Follmann permaneció 56 días hospitalizado, atravesó numerosas intervenciones quirúrgicas y sufrió la amputación de una pierna, por lo que actualmente utiliza una prótesis.

Además del dolor físico, tuvo que afrontar la pérdida de sus compañeros y la imposibilidad de continuar su carrera profesional.

"Sentía mucho dolor. El dolor de la pérdida, de que mi carrera hubiera terminado, de la incertidumbre sobre el futuro", recordó.

El proceso de recuperación también estuvo marcado por momentos de extrema incertidumbre, ya que los médicos llegaron a evaluar la posibilidad de amputarle la otra pierna.

"En medio de ese torbellino de información, tenía que ir a la sala de cirugía y hablar sobre la posible amputación de mi otra pierna", explicó.

Y agregó: "Tenía una mezcla de sentimientos y, además, tenía que luchar incansablemente por mi vida".

Un recuerdo que sigue presente diez años después

El paso del tiempo no borró las consecuencias emocionales que dejó la tragedia en quienes lograron sobrevivir.

Follmann reconoció que durante los primeros días estuvo concentrado exclusivamente en mantenerse con vida y que recién después pudo dimensionar la magnitud de lo ocurrido.

"Fue solo cuando las cosas se calmaron que comencé a darme cuenta de lo que había vivido. Toqué fondo y experimenté el duelo de verdad", concluyó.

A diez años de aquella noche del 28 de noviembre de 2016, el recuerdo del Chapecoense permanece vivo en el fútbol mundial.

El testimonio de Jackson Follmann vuelve a poner en primer plano el dolor de una tragedia que terminó con la vida de 71 personas y cambió para siempre el destino de uno de los equipos que había sorprendido a Sudamérica con su histórica clasificación a una final continental.