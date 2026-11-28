El procedimiento se realizó este sábado al mediodía en el barrio Independiente, por orden del juez Gino Alberto Nicolai.

Hoy 14:37

Un hombre de 32 años y dos adolescentes de 17 fueron detenidos este sábado durante un operativo policial realizado en el barrio Independiente de la ciudad de Fernández, departamento Robles. Los tres eran buscados en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 12.20 y contó con la participación de efectivos de la División Prevención, la Comisaría Comunitaria N.º 35, la Brigada de Robo y Hurto y otras áreas de la Departamental de Seguridad Ciudadana N.º 8.

Los uniformados dieron cumplimiento a un oficio judicial firmado por el juez de Control y Garantías, Gino Alberto Nicolai, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por Nicolás Benjamín Juárez contra José y otros involucrados.

La causa, caratulada como "Carabajal José y otros s.d. de lesiones leves y amenazas e.p. de Juárez Nicolás Benjamín", está relacionada con un episodio cuyo video se viralizó en los últimos días.

Como resultado del operativo, fueron detenidos José Antonio Carabajal, de 32 años; Ibarra, de 17; y Carrizo, también de 17. Los tres tienen domicilio en el barrio Independiente.

Una vez concretadas las detenciones, la novedad fue comunicada a la fiscal interviniente, Virginia Abrate, quien tomó conocimiento del procedimiento y deberá disponer los pasos procesales correspondientes.

En el caso de los dos adolescentes, se activó el protocolo previsto para menores de edad en conflicto con la ley penal, con intervención de los organismos correspondientes para garantizar el resguardo de sus derechos.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.