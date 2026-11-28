Los hinchas del Xeneize compraron todas las localidades disponibles en poco más de una hora. El partido ante Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 14:14

La expectativa por la final de la Copa Argentina 2026 se transformó en una verdadera locura entre los hinchas de Boca Juniors, que agotaron las entradas disponibles en poco más de una hora desde el inicio de la venta online, este sábado 28 de noviembre.

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Los simpatizantes xeneizes arrasaron con los tickets para el partido frente a Platense, que se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La comercialización comenzó a las 13 a través de la plataforma Deportick y rápidamente se agotaron las localidades destinadas a la parcialidad azul y oro.

Mientras tanto, todavía se pueden conseguir entradas para los hinchas de Platense, que también estarán presentes en la definición del certamen nacional.

Cuánto costaban las entradas para Boca y cuánto cuestan las de Platense

Los precios establecidos por la organización para la final son los siguientes:

Precios para Boca:

Menores de hasta 11 años: $85.000.

Popular: $120.000.

Platea Este: $180.000.

Platea Oeste: $200.000.

Precios para Platense:

Menores de hasta 11 años: $85.000.

Popular: $120.000.

Platea Oeste: $200.000.

Qué pasará con la venta presencial para Boca

Aunque las entradas online destinadas a Boca se agotaron, el cronograma difundido originalmente por la organización contempla una instancia de venta presencial y canje.

Martes 1 de diciembre, de 12 a 20: venta física y canje en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades.

venta física y canje en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades. Miércoles 2 de diciembre, de 12 a 19: canje en la boletería del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero.

Por el momento, no se informó si el agotamiento de las localidades online afectará la disponibilidad prevista para la venta presencial, por lo que los hinchas deberán aguardar cualquier actualización oficial.

Todavía hay entradas para Platense

Los simpatizantes del Calamar todavía cuentan con posibilidades de conseguir localidades para acompañar a su equipo en Santiago del Estero.

La venta online comenzó este sábado a las 13 mediante Deportick y está destinada exclusivamente a los socios del club.

Además, el domingo 29 de noviembre, de 10 a 17, se realizará la venta presencial para el público en general en las boleterías del estadio de Platense, ubicado en Zufriategui 2021, Vicente López.

La organización indicó que el ingreso al Estadio Único Madre de Ciudades para esta parcialidad se realizará con DNI.

Entradas para personas con discapacidad y experiencia VIP

La entrega de entradas para personas con discapacidad se realizará el martes 1 de diciembre, desde las 8, en las boleterías del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260.

Por otra parte, las opciones de Hospitality (Experiencia FAN VIP) pueden consultarse en la plataforma Deportick.

No habrá venta ni canje en el Madre de Ciudades el día de la final

La organización recordó que el miércoles 2 de diciembre no se venderán entradas ni se realizarán canjes en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Quienes deban retirar sus localidades ese día tendrán que hacerlo en el estadio de Central Córdoba, dentro del horario establecido.

Con las entradas online para Boca agotadas en tiempo récord, Santiago del Estero se prepara para vivir una nueva gran final de la Copa Argentina, en un escenario que volverá a recibir a miles de hinchas para definir al campeón del certamen.