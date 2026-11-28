A dos meses del trágico siniestro vial que cobró la vida de Damiana Ramos en Alto Comedero, su familia solicita justicia al gobierno provincial.

Hoy 14:54

El pasado 26 de septiembre, la comunidad de Alto Comedero fue impactada por el trágico siniestro vial que resultó en la muerte de Damiana Ramos, una mujer de 72 años. Este incidente, ocurrido en la avenida Yuto, ha desencadenado un fuerte clamor por justicia por parte de su familia, especialmente de su hijo, Emilio Velázquez, quien ha decidido tomar acciones concretas para que se esclarezcan los hechos.

Emilio Velázquez entregó una carta al gobernador Carlos Sadir en la casa de gobierno, en la que solicita una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de su madre. La única imputada en este caso, Evelyn Abat, de 24 años, enfrenta cargos por homicidio culposo pero permanece en libertad, lo que ha suscitado la indignación de la familia y la comunidad.

El siniestro ocurrió durante la noche, cuando Damiana intentaba cruzar la avenida Yuto y fue atropellada por una motociclista, provocando un impacto que resultó en su muerte instantánea al colisionar contra un camión estacionado. Este evento ha generado un debate sobre la seguridad vial en la región y la necesidad de una respuesta judicial adecuada ante situaciones similares.

La investigación penal preparatoria está en marcha, con el objetivo de recopilar pruebas que permitan esclarecer el caso. Recientemente, se llevó a cabo un peritaje accidentológico que, aunque no ha revelado todos sus detalles, es fundamental para entender cómo se desarrollaron los acontecimientos de esa fatídica noche.

En su carta, Velázquez expresó su preocupación por el papel del sistema judicial, mencionando que el juez Martín Moncorvo, quien rechazó la prisión preventiva de la imputada, está actuando de manera insuficiente. "Creo que el juez es muy tibio", subrayó, reflejando la frustración de una familia que busca respuestas y justicia.

El reclamo de justicia de Emilio Velázquez ha resonado en la comunidad, donde otros padres que han vivido tragedias similares se han unido a su causa. Entre ellos se encuentran Jorgelina Soto, madre de Lautaro Flores, asesinado en julio, y Silvana y Mariela Suárez, quienes también han perdido a seres queridos en incidentes trágicos.

Velázquez también ha hecho un llamado a las autoridades para que se investiguen aspectos cruciales del incidente, como la velocidad de circulación de la motocicleta, la falta de iluminación y la posible influencia del alcohol en la conducción. Su objetivo es claro: que la muerte de su madre no quede impune y que se garantice la justicia que merece.