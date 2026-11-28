Pese a que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por 18 votos contra 3 el pedido argentino para suspender el proyecto Sea Lion, la Casa Rosada anticipó que avanzará con nuevas medidas judiciales, sanciones económicas y presión diplomática contra las empresas involucradas.

Hoy 15:44

El Gobierno nacional prepara una nueva estrategia para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en aguas próximas a las Islas Malvinas. La decisión se conoció luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido de Argentina para suspender las actividades de explotación, en una votación de 18 a 3.

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Pese al revés judicial, desde la Casa Rosada anticiparon que continuarán con las acciones para impedir el avance del emprendimiento. "De un modo u otro, los vamos a frenar", señalaron desde la Cancillería, al ratificar que el país utilizará herramientas diplomáticas, legales y económicas para defender sus reclamos.

Una de las principales medidas será avanzar con la constitución del Tribunal Arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según explicó el especialista en Derecho Internacional Público Leopoldo Godio, Argentina podría solicitar ante ese organismo nuevas medidas provisionales durante el próximo año.

En paralelo, el Ejecutivo profundizará los procedimientos sancionatorios contra empresas, fondos de inversión, accionistas y proveedores vinculados con las actividades petroleras en el archipiélago. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Infobae, la estrategia alcanza a unos 65 actores económicos relacionados con los proyectos en la zona.

Además, el Gobierno presentó denuncias penales contra operadores de aeronaves que ingresaron al espacio aéreo argentino sin autorización. Desde la administración nacional sostienen que las medidas ya tuvieron consecuencias sobre el sector, debido a que importantes compañías internacionales de servicios petroleros comunicaron que no participarán en emprendimientos en Malvinas.

Entre las empresas mencionadas aparecen SLB, Halliburton, Baker Hughes, Tenaris y DLS Archer. Según la información publicada, el propio operador de Sea Lion reconoció que debió reemplazar a dos contratistas que abandonaron el proyecto y relacionó esas salidas con las presiones argentinas.

El Gobierno también busca avanzar en el Congreso

La estrategia oficial contempla, además, una ofensiva en el plano legislativo. El presidente Javier Milei reclamó a la Cámara de Diputados que trate y sancione durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a la que considera una herramienta necesaria para reforzar las acciones del Estado argentino.

El mandatario sostuvo que la decisión del Tribunal del Mar "no es la última palabra" y cuestionó la demora en el tratamiento de la iniciativa. En la misma línea, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, manifestó su respaldo al proyecto y pidió priorizar la defensa de los intereses estratégicos del país.

Qué implica el fallo del Tribunal del Mar

La resolución internacional rechazó las medidas provisionales solicitadas por Argentina al considerar que los planteos presentados involucraban cuestiones de soberanía territorial sobre las islas, un aspecto que excedía la competencia del organismo en esa instancia.

Sin embargo, el fallo no resolvió la controversia de fondo ni reconoció la soberanía británica sobre el archipiélago. Tampoco declaró legal la explotación petrolera. Se trató de una decisión sobre medidas cautelares, mientras continúa el proceso arbitral.

Durante las audiencias, el Reino Unido dejó asentados tres compromisos: no comenzar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027, no iniciar la extracción de petróleo antes de marzo de 2028 y no otorgar nuevas licencias mientras se mantenga suspendido ese régimen. El tribunal registró esas declaraciones, aunque no las convirtió en medidas obligatorias.

El proyecto Sea Lion es impulsado por el consorcio integrado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según las estimaciones oficiales argentinas citadas por Infobae, contempla la extracción de más de 310 millones de barriles de petróleo, con una explotación que podría extenderse durante varias décadas.

De esta manera, mientras el proceso arbitral avanza hacia una resolución definitiva, el Gobierno buscará sostener su reclamo mediante nuevas herramientas judiciales, sanciones económicas y gestiones diplomáticas para impedir que la explotación petrolera se consolide en aguas cuya soberanía reclama Argentina.