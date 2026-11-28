El mediocampista no estará disponible para el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 ante el Lobo platense.

Hoy 15:43

Boca Juniors sufrió una baja importante de cara al encuentro de este domingo, desde las 20.30, frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Se trata de Milton Delgado, quien no integrará la lista de convocados.

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El mediocampista de 21 años sufrió un golpe en la rodilla durante la victoria por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo obligó a abandonar el campo de juego en la primera etapa.

Si bien los estudios médicos descartaron una lesión de gravedad, Rodolfo Arruabarrena decidió preservar al futbolista para evitar complicaciones en la recta final de la temporada.

El objetivo del cuerpo técnico es que Delgado llegue en óptimas condiciones a la final de la Copa Argentina ante Platense, que se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Ante su ausencia, Santiago Ascacíbar regresaría a la formación titular y compartiría el mediocampo con Leandro Paredes y Tomás Belmonte. Esta sería la única modificación respecto del equipo que consiguió la clasificación a los cuartos de final.

El Xeneize, que ya conquistó la Copa Sudamericana y el título correspondiente a la tabla anual, buscará mantener su protagonismo en el campeonato local y avanzar hacia una nueva definición.

La probable formación de Boca ante Gimnasia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.